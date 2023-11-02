小唐納作證浮報資產案 全推給會計師 檢傳伊凡卡下周作證

前總統川普長子小唐納(中)1日在紐約市法院出庭受審作證，他稱事過已久，很多細節記不清。(路透)

前總統川普 涉嫌浮報房地產價值誤導銀行及保險公司一案，繼續在紐約州 法庭審理，1日傳被告之一的川普長子小唐納 (Donald Trump Jr)出庭作證，他稱說，從來不曾為父親處理財報。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)以金融詐欺民事罪名起訴前總統川普及家族核心成員，身為川普集團(Trump Organization)執行副總裁的川普長子小唐納，是第一位被傳做證的川普親人，陸續將傳訊二兒子及女兒伊凡卡。

川普擔任總統期間資產交付信託，小唐納是受託人。根據檢方調查，川普至少一份財報有著文件由信託人負責的文字註記。但小唐納1日作證時卻說，從來不曾為父親準備過任何財報資料，基本上對於父親的財報「毫無所悉」。

川普及小唐納、川普次子艾瑞克(Eric Trump)在這件民事訴訟案中都被列為被告，三人均辯稱一切清白。川普並抨擊說這起案件「丟臉」、「騙人」、「史上最大的獵巫行動」。

小唐納1日作證時說，雖然以受託人身份在文件上簽名，但實際工作是由外部會計師及當時的川普集團財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)負責。他說：「我有責任聽取這些事情有深入了解的人提供意見。」他表示，並沒有親自處理財報，但專業人士告知鑑價結果正確無誤，便因此採信。

美聯社報導，小唐納在85分鐘作證期間神色自若，還對朝著他拍照的大批媒體攝影開玩笑說：「我應該先化個妝。」他在證詞中把責任推給川普集團長期合作的外部會計師班德爾(Donald Bender)。擁有賓大華騰商學院碩士的小唐納說，他是修過基本會計學，但他都不記得了，「這就為什麼要誰請會計師專業人士來幫忙。」

小唐納2日將繼續作證，同樣擁有川普集團行副總裁頭銜的二 兒子艾瑞克也將出庭作證，川普訂於6日作證。川普長女伊凡卡(Daughter Ivanka)是前任川普集團高層主管，被安排在8日作證，但她的律師1日向主審法官恩格隆(Arthur Engoron)請求取消作證。

1日開庭前，川普在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「恩格隆，不要碰我的孩子們。」

來源:ABC News