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「專家證詞不應引用」嬌生爽身粉致癌2.2億賠償案 新州上訴院推翻

編譯徐薏茹／綜合3日電
新州上訴法院以下級法院錯誤容許部分專家證詞，認定嬌生爽身粉含石綿致癌為由，推翻了下級法院要求嬌生賠償2.2億元的判決。(路透)
新州上訴法院以下級法院錯誤容許部分專家證詞，認定嬌生爽身粉含石綿致癌為由，推翻了下級法院要求嬌生賠償2.2億元的判決。(路透)

新澤西州上訴法院3日否決陪審團對嬌生公司(Johnson & Johnson's)所作的2億2380萬元賠償判決，該案的四名原告指控稱因使用嬌生含石綿的爽身粉而罹癌。

新州高等法院上訴分庭裁定，下級法院法官不應該認可原告在審判中向陪審團提供的部分科學專家證詞。

嬌生訴訟副總哈斯(Erik Haas)發布聲明表示，上訴法院的裁決有力地駁斥了由大規模侵權石綿律師雇用所謂的「專家」提出的「垃圾科學」，該公司再度聲明其爽身粉產品安全且不含石綿。

該案陪審團裁定嬌生必須支付3720萬元補償性損害賠償金，以及7億5000萬元的懲罰性損害賠償金，該金額因州法自動減為1億8650萬元。

在推翻裁決並下令重新審判時，由三名法官組成的上訴法庭小組判定，初審法院未能履行把關的職責，評估被告的專家證詞是否基於可靠的科學證據。

根據法官意見，他們認為三名專家並未解釋他們用以支持被告因使用爽身粉致癌說法的事實或方法。

嬌生另外針對其中一名專家賈奎琳·莫林(Jacqueline Moline)2019年與人合著的研究報告提起訴訟。

莫林在200多個爽身粉致癌案中為原告作證，她表示這一訴訟是為了「恫嚇」科學專家，阻止他們作證對抗該公司。

嬌生面臨逾3萬8000起訴訟指控其爽身粉產品可能含有石綿，導致使用者罹患卵巢癌、間皮瘤等癌症。

這些索賠有成功、有失敗，大部分為原告勝訴，包括22名罹患卵巢癌的婦女獲得的21億元賠償判決，上訴法院支持該裁決，最高法院拒絕審理。

近期嬌生在部分推翻判決中勝訴，包括在同個新州上訴法庭的1億1700萬元判決，以及在紐約的1億2000萬元判決。

嬌生表示與爽身粉相關的判決、和解與法律費用已達到約45億元。

該公司已停止銷售含滑石粉的嬰兒爽身粉，改銷售以玉米澱粉為成分的爽身粉。

嬌生 致癌 新州

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