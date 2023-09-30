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誰能繼任范士丹參議員席位？加州州長費思量

編譯廖振堯／綜合18日電
范士丹參議員近來身體不適，受失智症所苦。圖為今年5月她在參院司法委員會露面。(美聯社)
范士丹參議員近來身體不適，受失智症所苦。圖為今年5月她在參院司法委員會露面。(美聯社)

人們過去擔憂加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)健康狀況時，民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)2021年曾承諾會任命一名非裔女性接任范士丹的參議員席位，近期又說會避開宣布參選該職位的人，包括民主黨籍眾議員芭芭拉‧李(Barbara Lee)；而范士丹29日辭世、紐森真的得下決定由誰繼任後，他陷入如何兌現的難題。

美聯社報導，范士丹離世當天，全國有色人種促進會(NAACP)火速致信紐森，稱「現在是你兌現承諾的時候了」；但紐森發布的紀念聲明中未提到繼任人選的事。

上次紐森需任命繼任參議員時是賀錦麗(Kamala Harris)當選副總統後的空缺，他選擇時任加州州務卿、私人朋友帕迪亞(Alex Padilla)接替，此過程歷時逾六周，帕迪亞也成為加州首位拉丁裔參議員，但也導致參院中沒有非裔女性，紐森因此承諾若范士丹席位空出將推非裔女性接任。

但本月稍早紐森卻說他只會選「看守人」(caretaker，臨時填補席位但無意繼續擔任)，推測人選可能有州務卿韋伯(Shirley Weber)、洛杉磯郡主管米切爾(Holly J. Mitchell)等。這受芭芭拉李和其他人猛烈抨擊。李在X平台(前身為推特)發文痛批，紐森「為任命而任命」非裔女性，好像只是解決一項待辦事項一樣，這種想法形同侮辱全國無數非裔女性。

民主黨目前在參院的50席僅些微壓過共和黨的49席，加上新州參議員梅南德茲(Bob Menendez)近日因涉貪而出現下台聲浪，因此紐森任命的人選至關重要。

紐森自小認識范士丹、關係同家人一般，也可能影響他的判斷。

紐森 非裔 參議員

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