iPhone 12電磁波超標 法國禁售、FDA要查

在法國出售的iPhone 12手機。(路透)

每日郵報(Daily Mail)15日獨家報導指稱，聯邦食品暨藥物管理局(FDA )針對蘋果iPhone 12電磁波超標的問題，已經展開調查，同款手機除了法國率先禁售，還有德國和比利時等也打算禁售iPhone12。

法國當局宣稱經過測試後發現，2020年上市的iPhone12手機靠近人體時，電磁波輻射量超標40%，遠高於歐盟 規定，要求蘋果停售，蘋果對此公布聲明表示，iPhone12符合全球安全標準，但將「為法國用戶提供軟體更新，以符合法國監管機構的條件。」但是包括德國、比利時和西班牙皆已表示打算禁售iPhone12。

歐盟各國對iPhone12發出禁售令，引起FDA關注，在聲明中說：「FDA不會對具體研究或測試結果發表評論，而是將其視為部分證據進行評估」並強調：「FDA已針對現有資料，進行調查。」

Phone 12疑輻射過量，法國已禁售，FDA也跟進展開調查。(歐新社)

根據統計，iPhone12上市後一年，全球銷量約1億1600萬支，全美銷量也逾8100萬支，但目前不清楚有多少民眾還在使用超過三年的舊款手機。

致力研究手機電磁波危害的流行病學者戴維斯(Devra Davis)主張FDA應該調查iPhone12，並強調：「憑什麼法國人要比美國人獲得更多的保障？」

柏克萊加州大學(UC Berkeley)手機電磁波學者莫斯科維茲(Joel Moskowitz)表示：「希望法國iPhone12電磁波測試報告，能夠促使有關單位對所有無線電產品，進行獨立的電磁波吸收比值(SAR)測試。」

但多數專家認為，即使電磁波較高，也不足以傷害人體建康，澳洲學者、「國際非游離輻射防護委員會」(ICNIRP)主席克羅夫特(Rodney Croft)表示：「從健康和安全角度來看，高輻射量並不會讓任何人暴露於危險中。」