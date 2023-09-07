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新冠變種XBB.1.5疫苗 最快9/8批准 9/13開打

記者張聲肇、編譯陳韻涵、徐薏茹／綜合報導
新冠變種病毒的疫情再起，FDA批准疫苗補強針，配合冬季流感，九月開始一併施打，尤其對老年等特定族群。圖為紐約市街頭的疫苗推廣宣導。(Getty Images)
新冠變種病毒的疫情再起，FDA批准疫苗補強針，配合冬季流感，九月開始一併施打，尤其對老年等特定族群。圖為紐約市街頭的疫苗推廣宣導。(Getty Images)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)最快8日或下周，批准針對新冠病毒XBB.1.5 omicron亞種變異株研製的新冠病毒疫苗，經聯邦疾病防治中心(CDC)放行後，可能13日開放接種，有助接種者避免染疫重症與死亡。

消息人士指出，FDA將於未來七天核准新版疫苗，接著由CDC獨立顧問小組審查，該小組訂12日開會，針對疫苗提供建議；最後，CDC主任將簽核接種許可，疫苗就能開放民眾接種。

藥廠和專家說，XBB.1.5不是目前流行的病毒株，但與目前流行的病毒株關係密切，因此新版單價疫苗仍具防護作用。

新冠肺炎染疫和住院人數近來增加，醫院和醫護人員都指望新版疫苗盡快推出，當局若再拖延，肯定會招致更多批評。

知情人士表示，FDA正在研議是否跳過「緊急授權使用」(EUA)」，直接核發新版疫苗的「完全授權許可」；過去各版本的疫苗，都是先發EUA許可，等更多研究報告出爐，認為安全可靠後，再核發完全授權許可。

FDA核准後，CDC主管及顧問將開會決定優先接種順序及其他細節。CDC的預防接種諮詢委員會預定12日開會，CDC主任柯恩(Mandy Cohen)隨後將簽發接種令。

莫德納生產的新冠疫苗補強針。(路透)
莫德納生產的新冠疫苗補強針。(路透)
輝端出廠的新冠疫苗補強針。(路透)
輝端出廠的新冠疫苗補強針。(路透)

聯邦政府已不再免費提供新版疫苗，疫苗製造商輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)表示，新疫苗每劑定價110元到130元，而只獲EUA的諾瓦瓦克斯醫藥公司(Novavax)疫苗仍免費供應。

專家建議民眾接種最新版補強針，以達最大效果；CDC表示，而若近期曾染疫，或許可延後三個月再打疫苗，而若要同時接種流感疫苗與新冠補強針，將會是安全、有效的，無須擔心。

另外，許多民眾忙著翻找家裡放置已久的居家快篩用具，這時若發現已過期先別急著丟棄，應檢查其有效期限是否延長；FDA已發布指南，表示製造商提供的數據顯示，保存期限(shelf-life)比檢測用具最初獲得批准時的已知時間還要長。

FDA表示，在36種已批准居家、非處方檢測用具中，FDA已延長半數以上的有效期限，並聲明隨著更多保存期限延長獲得許可，將持續更新名單。

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