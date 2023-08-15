未及時斷電？野火災民集體提告 夏威夷電力公司股價跌40%

茂宜島上消防員13日還在消滅火勢，同時搜救可能的生還者。如今到14日，罹難人數將超過百人。(Getty Images)

夏威夷茂宜島 野火災害，造成近百人死亡，儘管官方尚未釐清原因，但災民將矛頭指向「夏威夷電力公司」(Hawaiian Electric)未能落實安全措施，導致火勢一發不可收拾，已在上周末提起集體訴訟；14日股市開盤，夏電公司股價暴跌近40%，累計火災發生以來股價已重挫47%，創下13年低點。

根據報導，原告艾德(Rede Eder)和妻子莫妮卡(Monice Eder)主張茂宜島毀滅性野火災害，應歸咎於為該州95%居民供電的夏威夷電力公司，並指控被告「在拉海納(Lahaina)野火發生前，無視茂宜島強風預警和紅色警戒，選擇不切斷電源。」並強調：「電力公司及其子公司明知部分電線桿和電線被吹落，接觸到植被和地面，還是選擇不切斷電源線路。」

據了解，茂宜島發生野火發生前，國家氣象局發布至少四次警告，嚴防氣候乾燥和強風對部分地區帶來嚴重的火災威脅，不過電力公司並未強制執行斷電安全措施，也就是電力公司可依氣候條件暫停供電以防萬一。

夏威夷電力公司副總裁凱利(Jim Kelly)13日表示：「本公司一貫政策不對尚未裁決的訴訟，發表評論。」並強調：「當前重點是支援茂宜島救災工作，並儘快為客戶和社區恢復供電，現階段尚未釐清火災原因，我們將與州、郡當局合作進行調查。」

茂宜島野火造成嚴重傷亡，成為百年來死傷最慘重的火災，也是美國史上第五大火災，夏威夷州 長葛林(Josh Green)估計經濟損失近60億元。

由於官員和居民指控電力公司未能落實關鍵性安全措施，州檢察長已針對該州緊急應變措施，以及茂宜島野火正式展開調查。