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中公布美CIA間諜案 軍工集團人員涉收賄洩密

記者黃國樑／綜合報導
中國國安部發布破獲中情局間諜案，圖為中國國家安全部部長陳一新資料照。（新華社）
中國國安部發布破獲中情局間諜案，圖為中國國家安全部部長陳一新資料照。（新華社）

據中國國家安全部微信公眾號清晨發布「重磅」訊息，國家安全機關近期破獲一起美國中央情報局間諜案。指一名中國軍工集團的曾姓工作人員，經美國駐義大利使館官員主動結識後，與美簽署參諜協議，接受美方考核培訓，返中後提供中國核心情報，收取間諜經費。

美國中情局(CIA)局長伯恩斯上個月聲稱，美在重建對華情報網方面「已取得進展」，「確保我們擁有強大的人員情報能力」。中國國安部11日發布這則訊息，似在回敬伯恩斯的已重建中國諜報網的說法。

中國國安部在這則以「重拳出擊！國家安全機關破獲美國中央情報局間諜案」的訊息中稱，犯罪嫌疑人曾某，1971年7月生，是中國某軍工集團工作人員，屬重要涉密人員。曾某被公派至義大利留學進修期間，美國駐義大利使館官員塞斯主動結識，此後通過聚餐、郊遊、觀賞歌劇等活動逐步建立密切關係。

訊息稱，曾某心理上逐漸對塞斯產生依賴，塞斯趁此向曾某灌輸西方價值觀。在塞斯的吹噓和拉攏下，曾某政治立場產生動搖。隨著雙方交往逐步深入，塞斯向曾某亮明中央情報局羅馬站人員身分，承諾給付巨額報酬並為曾某全家辦理赴美移民，要求曾某提供軍事敏感信息。

曾某同意，與美方簽署參諜協議，接受考核和培訓。曾某留學進修結束後返中，續與中情局人員多次祕密接頭，提供大量中國核心情報，收取間諜經費。

訊息稱，全案移送檢察機關審查。

微信號上的訊息最後是一段「國家安全機關提示」，特別強調國家安全機關是反間諜工作的主管機關，依法打擊間諜犯罪。任何危害國家安全的違法犯罪行為，都將受到法律的嚴懲。

間諜 義大利 中央情報局

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