電影「芭比」熱潮 詐騙、惡意軟體也跟風

芭比粉絲在聖地牙哥動漫展上打扮芭比模樣。逾百檔名與芭比相關的新惡意軟體攻擊消費者的電腦與手機。(Getty Images)

電影「芭比 」(Barbie)在全球刮起粉紅旋風，再度帶動經典芭比娃娃的熱潮；據防毒軟體公司邁克菲(McAfee)報告，芭比上映前三周，至少出現100個檔案名與芭比相關的新惡意軟體攻擊案例。

今日美國報(USA Today)報導，其中許多目標是駭進不知情受害者的電腦與手機，這些「芭比」惡意軟體的攻擊目標遍及全球，並且有三分之一以上針對美國的使用者。

McAfee技術長格羅布曼(Steve Grobman)透露，這些詐騙 建立假冒的芭比網站、線上優惠，以及附有下載連結或芭比周邊商品的電郵，是舊有詐騙手法的最新花招，這類詐騙專門針對特定對象，如運動隊伍、音樂家或文化現象的粉絲，以及願意幫助自然災害受害者的熱心人士。

McAfee近期還發現一些更惡意的詐騙手法，像是利用免費的芭比電影招待券或電影下載連結，吸引消費者點擊釋出惡意軟體Redline Stealer，用Redline Stealer從設備、網頁瀏覽器、加密貨幣錢包或熱門應用程式如VPN等竊取個資、登入帳戶密碼和其他重要資訊。

國土安全部網路安全主管蘇珊‧斯波丁(Suzanne Spaulding)表示，像芭比這樣在商業上大受歡迎的電影成為網路詐騙手段並不意外，她讚揚McAfee的調查報告，表示促進大眾對這種詐騙手法的認識是限制詐騙的最好方法。

McAfee的報告指出，消費者可透過一些方式保護自己免受攻擊，例如只觀看或點擊可信任零售商或串流服務的網站或連結、只透過連鎖電影院 或信譽良好的購票應用程式買票，看到陽春的劣質網站需多加注意，並謹慎檢視優惠、促銷或贈品等是否為詐騙。