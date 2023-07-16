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長島連續殺人案／被害者母親：希望休爾曼受囚犯折磨

編譯俞仲慈／綜合15日電
警方鑑證人員15日再到休爾曼家中蒐證，找尋可能的殺人證據。(美聯社)
警方鑑證人員15日再到休爾曼家中蒐證，找尋可能的殺人證據。(美聯社)

震驚全國的紐約長島連續殺人案，歷經十餘年偵辦，終於逮到嫌犯，讓受害者家屬稍稍釋懷，不過一位死者母親希望兇手「在其他囚犯手中受苦」，同時也有被害家屬向媒體披露十多年來心路歷程，並指控警方在偵辦初期，因為被害女性生前皆從事性交易，所以根本沒有認真辦案。

2010年12月，當莫琳·布雷納德-巴恩斯(Maureen Brainard-Barnes)和其他三位女性的遺體在長島海灘被發現時，已失蹤四年，妹妹梅麗莎·坎恩(Melissa Cann)坦承大姊失踪前從事性交易，並對自己未能善盡保護之責無法釋懷。

坎恩表示雖然家人全力搜尋並報案，但警方對於應召女郎身分的刻板印象，對於其姊的失蹤案根本不理不睬，坎恩直言：「我不喜歡他們談論她的方式，我知道警方知道她從事性交易，這就是警方對她的看法。」並強調：「但她從事什麼行業並不重要，她是一位母親，是兩個小孩的全世界，對我而言，也是我的全世界。」

死者之一香儂·吉爾伯特(Shannan Gilbert)的母親也指控警方對性交易工作者有先入為主的觀念：「我認為警方看待性工作者，就像丟掉垃圾一樣，根本不在乎。」

歷經12年波折，坎恩認為經過新聞媒體的報導，受害者不再被視為妓女，讓被害人贏回尊嚴，紐約州霍楚(Kathy Hochul)在破案後，即公開默哀表示悼念。

在嫌犯休爾曼(Rex Heuermann)被捕數小時後，一位死者母親琳恩·巴特勒米(Lynn Barthelemy)表示：「我希望他受到其他囚犯的折磨，讓他嘗嘗被害婦女們所受之苦，死刑簡直太便宜他了。」

另一名受害者家屬雪莉·吉伯特(Sherre Gilbert)以聲明表示：「嫌犯摧毀許多人的性命，雖然我們所愛的家人不會回來，但社區少了一個怪物，他永遠不能再傷害任何人！」

長島 紐約州 霍楚

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