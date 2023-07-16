長島殺人魔怪得讓鄰居發毛 萬聖節討糖果也不敢去他家

長島連環殺人案兇嫌休爾曼多年來過著兩面生活。(美聯社)

「長島 連環殺人案」嫌犯休爾曼(Rex Heuermann)究竟何許人？和他有過往來的人說，這位在曼哈頓帝國大廈附近辦公室工作的建築規範專家，一絲不苟到令人覺得冷漠疏離；而在鄰居眼裡，他讓人毛骨悚然，只想離他愈遠愈好。

公開紀錄和法庭文件則顯示，他曾涉及多起訟案並積欠大筆稅款。愈來愈多說法顯示，他和許多典型連環殺手雷同：過著兩面生活，既混亂也受控。

休爾曼的鄰居覺得他是個怪人，避而遠之。他們15日聚在封鎖線外，看著警方搜索休爾曼住家。(美聯社)

現年59歲的休爾曼打從童年就住在長島馬薩佩誇公園(Massapequa park)的家。他總是穿著西裝出門通勤，有些鄰居覺得他怪得讓人發毛，會告誡孩子在萬聖節討糖果時避開他家。「這一切我一點也不意外。他是個你不想接近的人。」24歲的鄰居費喬(Nicholas Ferchaw)說：「我們會繞路走。」休爾曼也曾因在超市偷水果而被趕出去。

但休爾曼的房地產業朋友和客戶，對他可能是連環殺人凶手，大感吃驚。布魯克林 (布碌崙)物業經理克拉姆伯格(Steve Kramberg)與休爾曼共事約30年，稱他像個知識淵博的怪咖，常沒日沒夜工作，很關心妻子和年邁母親。他的女兒也在同一公司上班。

休爾曼的一絲不苟惹惱了一些人。布魯克林高地一棟公寓管理委員會曾請他責監督翻修工作，管委會兩位前主席同聲表示，他過於挑剔，非常冷漠疏離，和每個人敵對，管委會最終解雇了他。

警方鑑證人員15日再到休爾曼家中蒐證，找尋可能的殺人證據。(美聯社)

而根據公開法庭記錄文件，2014年至2022年間，休爾曼曾向紐約法院提起四起訴訟，指控不同司機開車撞他，導致他「嚴重且永久人身傷害」；其中三案已和解或終止。

納蘇郡紀錄則顯示，休爾曼2005年起一直欠稅 ，總額逾42萬5000元；2010年至2021年，國稅局(IRS)提交六項稅收留置權，約束休爾曼。2022年10月提交的最新稅務留置權釋放文件顯示，他已償還約21萬5078元債務。但紐約州 稅務財政廳指稱，休爾曼和妻子Asa Ellerup自2020年11月迄今，積欠紐約州超過8萬1500元個人所得稅。