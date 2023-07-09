葉倫會見何立峰 籲美中公平競爭、承擔氣候責任

中國國務院副總理何立峰(右)會見到訪的美國財長葉倫(左)。(美聯社)

美國財政部長葉倫 訪中行程第三天，於8日下午會見中共中央政治局委員、中國國務院副總理何立峰。葉倫重申美中應直接溝通，在公平的規則下良性競爭，非「贏者全拿」，並舉去年美中貿易創歷史新高為例，表明兩國企業有足夠的空間進行貿易和投資 。

她同時表示，華府和北京繼續在氣候金融方面的合作「至關重要」，並呼籲雙方深入合作，以解決全球暖化造成的「存亡威脅」。

葉倫重申應直接溝通 提去年雙方貿易額創新高

據美國商務部數據顯示，2022年美中貿易額創歷史新高，達6900億美元。葉倫對何立峰說，儘管近期美中緊張局勢持續升溫，但創紀錄的雙邊貿易額，表明兩國企業有足夠的空間進行貿易和投資。

路透報導，葉倫8日表示，美中應就特定經濟做法的疑慮「直接」溝通，儘管兩國關係緊張，仍敦促這世界兩大經濟體之間加強合作。還說必須公平競爭並密切溝通，以避免誤解。

她在釣魚台 國賓館告訴何立峰：「(中國)有充裕空間讓我方企業參與貿易和投資。如果對特定經濟做法有疑慮，我們應該且將會直接溝通。」

財政部長葉倫(左一)8日率美方官員。與中國國務院副總理何立峰(右一)等中方官員會談。(美聯社)

何立峰：中美努力改善關係 但遭「意外事件」阻礙

何立峰回應說，中國國家主席習近平與美國總統拜登去年11月會晤後，中美努力改善關係，但遭到「意外事件」阻礙，令北京感到遺憾。

何立峰還指出，美中「兩國元首達成的共識，在落實過程中存在一些問題」。

路透報導，葉倫則表示：「在複雜的全球經濟形勢下，兩大經濟體迫切需要就應對各種挑戰，密切溝通和交換意見。」 她說，這麼做可以「幫助雙方更全面了解全球經濟前景，並做出更好的決策來加強我們的經濟」。

葉倫重申她的立場，即華府在與中國的關係中，並不尋求贏家通吃的做法或經濟優勢，而是希望確保有基於「一套公平規則」的良性競爭，使兩國均可長期受益。

葉倫與何立峰8日各率領官員在釣魚台國賓館進行約三個小時的工作會談。會後，葉倫接受何立峰的宴請。

美中氣候談判可能重啟

葉倫8日上午與中國氣候金融方面的專家會面，她說，作為世界上兩個最大的溫室氣體排放國和最大的可再生能源投資者，美中有共同的責任和能力作為引領。 她表示，氣候融資應當高效、有效地瞄準目標。若中國與美國及其他捐助國一起支持目前的多邊氣候機構，如綠色氣候基金和氣候投資基金，可以提升它們的影響力。

葉倫在中國一場專家圓桌會議上表示：「身為全球兩大溫室氣體排放國，以及最大的再生能源投資國，我們有共同的責任和能力以身作則。」儘管美中關係緊張，她強調雙方仍有關鍵合作領域。

她說：「氣候變遷是全球挑戰的首要議題，美國和中國必須合作解決這個生存威脅。」

「在新興市場和發展中國家的夥伴努力達成氣候目標之際，我們這兩大經濟體設法提供協助，我相信美中在氣候金融方面的持續合作至關重要。」

有跡象顯示，美中氣候談判可能即將再度啟動。美國官員8日表示，氣候特使凱瑞(John Kerry)近期將前往中國，討論氣候變遷方面的合作。