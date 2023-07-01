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平權招生違憲／禁種族招生「這9州」有經驗 想多元化有難度

編譯廖振堯／綜合30日電
密西根州希望透過其他方式，達到多元化入學目標，但實施以後發現，要達到多元化入學目標，難度很大。(路透)
密西根州希望透過其他方式，達到多元化入學目標，但實施以後發現，要達到多元化入學目標，難度很大。(路透)

最高法院6月29日裁定平權措施(affirmative action)違憲，從九個已經禁止招生時納入種族因素州的大學透過不直接連結種族的方式，仍致力於多元化招生，增加非裔、西班牙裔、原住民學生來觀察，這將是艱鉅的任務。

九個禁止公立大學招生採平權措施的州為亞利桑納、加州、佛羅里達、愛達荷、密西根、內布拉斯加、新罕布夏、奧克拉荷馬和華盛頓州。

華爾街日報報導，這些學校採取的方式包括擴大少數族裔的招生規模、考量社經地位等指標，但始終未能實現目標。

加州選民於1996年11月通過209公投案(Proposition 209)後，禁止州政府機構考慮種族、性別或族裔，包括公共教育領域，柏克萊加大和洛杉磯加大的非裔、西裔學生比率立即下降約一半。儘管加大採取了一系列招生措施，最終招收的非裔、西裔學生比率仍不能反映加州種族組成比率。

失敗的原因之一是，大學通常首先以社會經濟地位來替代種族，因低收入學生往往跟少數族裔大幅重疊。但這是一個有缺陷的替代方案，人口普查數據顯示，2021年收入低於5萬元的白人家庭數量其實是非裔、西裔家庭的三倍多。另一種方法則是讓每所高中的非裔、西裔頂尖畢業生保證入學，但這也只有在該族群為主的學校才行得通。

美國民權委員會(The U.S. Commission on Civil Rights)成員、聖地牙哥大學法學教授赫里奧特(Gail Heriot)指出，如果選定某些指標、逆推來找特定種族，像是西裔單親家庭的第一代大學生(父母無大學學歷)、為某些族群設定不同的收入門檻等等，可能會引起法律爭議。

也有大學甚至嘗試考慮申請人的郵遞區號或高中時是否加入免費午餐計畫，但這最終可能只是形成「社經多樣化」而非種族多樣化招生。

密西根大學表示，自2006年選民禁止基於種族、性別和其他因素的優待後，該校一直在努力保持足夠的多樣性，措施包括從七年級開始為該州低收學生提供輔導和預科課程、提供全額獎學金等，但校方行政人員表示沒有取得實質性進展。而這類學生愈少就愈感到孤立，反過來又會導致其他申請人猶豫，導致多樣性進一步不足，陷入惡性循環。

招生 非裔 加州

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