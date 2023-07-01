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加國排華法案100周年 美加禁華史料公開

編譯陳韻涵／綜合30日電
建造橫貫北美的鐵路時，引進約1萬名華工，這些華工對美國貢獻巨大。圖為建造中太平洋鐵路時，華人搭帳篷住在鐵路沿線。(美聯社)
建造橫貫北美的鐵路時，引進約1萬名華工，這些華工對美國貢獻巨大。圖為建造中太平洋鐵路時，華人搭帳篷住在鐵路沿線。(美聯社)

7月1日是加拿大「華人移民法」(1923 Chinese Immigration Act，又稱排華法案)通過的100周年紀念，該法案通過後的第二年，加拿大禁止華人移民。

華盛頓郵報報導，族譜與基因檢測公司「Ancestry.com」(列祖列宗，暫譯)6月29日上線的一個新資料庫，讓全球使用者得以搜尋60年前排華時代的相關資料；當時美國與加拿大政府禁止大多數華裔後代移民美加，同時限制已抵美加華人的權益。 

「Ancestry」蒐集歷史動盪時期，如大屠殺、奴隸、美國重建時期(Reconstruction era)等資料，創建數位資料庫，其中包含可追溯至1800年代中期的史料，當時正值加州與英屬哥倫比亞發現黃金，吸引中國等地人民赴美加淘金。

Ancestry.com網站幫助民眾尋根，但是早期華人資料不足，查找非常困難。(...
Ancestry.com網站幫助民眾尋根，但是早期華人資料不足，查找非常困難。(Ancestry.com網站)

隨著競爭變得激烈，排華情緒漸長，美國1882年頒布「排華法案」(Chinese Exclusion Act)暫停接納華人移民，加拿大1923年通過「華人移民法」。

「Ancestry」資料庫涵蓋官方紀錄、照片、族譜細節，盼協助後代更了解其祖先的移民經歷，其中部分文件包括船員名錄、行政文件申請書、移民檔案，以及申請返回北美的華裔勞工資料等。

「Ancestry」執行長底波拉・劉(Deborah Liu)表示，「我的家人也曾受到美國限制移民政策的影響，我的雙親當時不符合移民資格；身為華裔後代，我很感激美國給予我們家的一切，但我也知道曾有一段時期，我們被禁止在此生活。」

這是1866年加州杜倫姆郡的華人礦工，16 年後，美國通過《排華法案》，限制華裔...
這是1866年加州杜倫姆郡的華人礦工，16 年後，美國通過《排華法案》，限制華裔居民權利。 (國會圖書館)

負責該資料庫計畫的華裔祖譜專家葉琳達(Linda Yip，音譯)表示，在眾多追求財富的民族中，華裔是很容易被針對的族群，「我們的外貌不同，文化也有差異」。她舉例說，華裔的金礦礦工通常會合作共享收益，這讓成功機會大幅增加，卻也招來忌妒。

國會1943年通過排華法案，不僅讓許多原本符合資格的華裔被迫捨棄移民申請，也拆散許多家庭；許多華裔家庭通常派男性打頭陣赴北美做工，存錢後再把家人接過來，但歷史文件顯示，當年雖然有移民限制，當局仍允許親屬間的聯繫。

葉琳達表示，研究美加的華裔祖先挑戰特別大，因為報章雜誌和電話簿通常不會寫華人姓名。 

她說，「大多時候僅以種族通稱，例如有人犯罪，報紙會寫『中國男子搶劫』；城市的電話簿或人口紀錄只會寫『華裔』，不會寫名字。」

移民 華裔 華人

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