FDA：Ozempic減肥藥 有安全疑慮

FDA警告消費者，客製化的Ozempic以及其他普遍使用的減肥藥，無法保證安全。（路透）

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )警告消費者，客製化Ozempic以及其他普遍使用的減肥藥不保證安全。

許多人尋求Ozempic及Wegovy減肥，糖尿病患者也必須服用這些藥物，導致缺貨，於是，有些人轉而到藥局 訂製含活性成分「司美格鲁肽」(semaglutide，一種降糖藥)的配方，在藥物短缺時，這類被稱為「複合」(compounding)的訂製模式合法。

不過，FDA本周稍早收到服用這類複合配方藥的安全報告，報告數量、詳細報告內容都未揭露。

FDA表示，之前也收到其他報告，指稱這些複合配方藥採用「司美格鲁肽鹽」(semaglutide salt)，與缺貨的Ozempic和Wegovy成份不同。

FDA指出，如果買得到核准藥，患者不該服用複合藥，並提醒，患者和醫療專業人員都該了解，FDA並未審查這些複合藥的安全性、效果或品質。

Ozempic和Wegovy製藥廠諾德諾和公司(Novo Nordisk)也對複合藥物提出警告，稱這些複合藥的安全性、品質和效果不等同於FDA核准藥物 。

代表全美600家藥物合成業者的「複合藥聯盟」(APC)執行長布倫納(Scott Brunner)說，藥局被准許在藥品短缺時製作複合藥，複合藥是安全的。

如果非買複合「司美格鲁肽」不可，FDA建議向州府核可的藥局或者FDA註冊、持有合格醫療保健供應商處方的散裝複合商購買。

FDA表示，上網向未受法規約束、沒有執照的來源選購藥物可能有安全風險，這些藥品未經適當的評估或核准、或者不符合品質標準。

密西西比、北卡羅來納、西維吉尼亞州 最近幾週警告藥劑師，應該只採用真正的司美格鲁肽，而不是司美格鲁肽鹽，並從FDA批准的批發商取得該活性成分。