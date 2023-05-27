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FDA開綠燈 馬斯克「人腦晶片」獲准人體試驗

記者張聲肇／綜合報導
億萬富豪馬斯克的「神經連結」公司26日宣布，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已核准該公司作在人腦植入晶片的臨床試驗。（路透）
億萬富豪馬斯克的「神經連結」公司26日宣布，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已核准該公司作在人腦植入晶片的臨床試驗。（路透）

腦部植入晶片的科學試驗很快將擴及人類。馬斯克的「神經連結」(Neuralink)公司26日宣布，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已核准該公司作臨床試驗，由機器人在人類腦部植入晶片，希望能藉此治療癱瘓、失明及精神相關疾病。

盼治療癱瘓、失明者 讓漸凍人重拾行動力

財經新聞網CNBC報導，「神經連結」正在開發名為Link的大腦植入晶片，讓嚴重癱瘓的病患只需透過神經訊息就能控制外部科技產品；這代表像「漸凍人」等患有退化性疾病的患者能以心智移動鼠標或打字，重拾與親人溝通的能力。

植入入腦的晶片。(Getty Images)
植入入腦的晶片。(Getty Images)

神經連結公司也說，這種裝置可解讀腦部訊號，讓目盲者恢復視力，殘障者恢復行動能力，並透過電腦科技與人溝通。

華爾街日報報導，「神經連結」將開設臨床試驗所，由「機器人外科手術專家」將專利所有的、記錄腦部訊號的線路電極體植入腦部。該公司說，人類臨床試驗是「重要的第一步」，此一技術有朝一日可以「幫助許多人」。

「神經連結」在推特(Twitter)發文說：「很興奮和大家分享，我們已獲FDA批准，得以啟動我們首次人體臨床研究。」但現在還沒開始招募志願接受試驗的人，很快就會宣布相關資訊。FDA了確認這項消息。

曾成功展示猴子用意念打字

這項試驗已對哺乳類動物進行多時，2021年4月公布的影片顯示，腦部植入兩個神經連結裝置的猴子，可以僅動腦就玩簡單的「碰」(Pong)電動遊戲，或透過大腦晶片在螢幕上移動鼠標。

馬斯克去年12月播放的示範影片，由腦部植入試驗裝置的猴子表演「動念打字」技術，只動腦不動手就可把滑鼠移到不同字母的影像上。

神經科技專家說，這種「腦部-電腦介面」連結技術，必須先證明臨床試驗很安全且長期有效，才能讓一般病患接受治療。

馬斯克去年12月表示，公司全力在處理食藥局所關切的裝置過熱及毒性化學物質滲入腦部的問題。神經連結公司2022年2月說，好幾隻疑似遭植入裝置感染的猴子，已經安樂死。

馬斯克表示，該公司會嘗試利用大腦晶片，讓失去能力者恢復視力和活動能力，「我們會先從幾乎無力控制肌肉的人開始…讓他們能比有雙手的人更迅速地操作手機」。

他說：「儘管聽起來很神奇，但我們相信脊髓損傷的人有機會恢復全身功能。」

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