多州禁跨性別法案內容幾如出一轍 出自保守派組織

蒙大拿州州參議員富勒提案禁止向青少年傳播跨性別醫療資訊，法案內容幾乎全部套用「不要傷害」組織的用語。(美聯社)

美聯社分析發現，全美至少有17州立法限制或禁止為未成年人提供「性別確認照護」(gender-affirming care)；但這些法案通常不是來自基層選民需求，而是由少數保守利益團體所推動，且不同州的法案用字遣詞卻幾乎如出一轍。目前有部分法案被法官暫阻執行，其中包括阿肯色州 在內；阿州當地有居民擔心自家變性兒女得不到性別肯定照護，決定興訟。

美聯社從公共政策公司Plural取得40州130多份法案文本，分析它們與保守派團體、醫療權益倡議組織「不要傷害」(Do No Harm)和反墮胎權和反LGBTQ+權利的「家庭研究委員會」(Family Research Council，FRC)推銷的禁止未成年人接受「性別確認照護」法案版本之相似處。

結果發現，最明顯的是蒙大拿州 ，至少有一項法案幾乎所有用語都可以在「不要傷害」組織的法案版本中找到。由蒙大拿州共和黨 籍州參議員富勒(John Fuller)提出的法案只略略調整範例法案內容，該法案已於3月通過並簽署成為法律。

批評人士表示，那些限制或禁止提供未成年人「性別確認照護」法案，允許少數極右翼團體傳播它們扭曲科學的虛假敘述。「不要傷害」組織提議的法案模型和「家庭研究委員會」認可的模型，與2021年阿肯色州法案有許多相似處，其中包括「性別確認護理」的風險多於好處；此說法遭到主流醫療組織反駁。

政治觀察指出，共和黨人最近關注立法限制跨性別生活，基本上是策略運用，是利用議題來激勵基本盤投票；而它似乎確實引起共鳴。丕優研究中心(Pew Research Center)調查發現，共和黨人廣泛支持限制改變性別的醫療保健。