當年創YouTube 陳士駿用「1句話」勉勵亞裔追夢

陳士駿（右）與雅虎創辦人楊致遠參與「百人會」座談。(陳士駿提供)

前言：每年5月，從白宮到全美各地亞太社區，官方和民間以各種不同的方式慶祝、反思「亞太裔傳統月」。

本報今年採訪12位亞裔人士，在紐約、在康州、在加州，他們分享自己的故事、訴說亞裔的處境，他們眼神是堅毅的、心情是驕傲的，態度是感激的；這12位在政壇、學界、藝文界和企業界發光發熱的亞裔朋友，一路走來，精彩的人生經歷，啟發了對亞裔這個身分的尊重與承擔。

採訪全文請見5月21日、28日出刊的世界周刊「亞太裔傳統月專輯」及世界新聞網「亞裔月」專題。

推動新創 將矽谷 經驗帶回台灣

YouTube 共同創辦人、矽谷網路創業名人陳士駿(Steve Chen)，八歲隨父母移民美國；四年前，他41歲時再回到台灣。他攜妻兒返台定居，除了因緣巧合，他看中的是教育，要讓孩子學習語言、文化，接受挑戰和培養國際觀，面對未來的世界。

陳士駿想給孩子各種機會，啟發熱情，圖為他與妻兒。(陳士駿提供)

陳士駿與YouTube，是許多華裔父母用於鼓勵子女的成功典範。他也希望用自己的故事、經驗、人脈，啟發年輕人追夢，推動新創產業。2005年YouTube上線至今，跨越各種界線，成為網路影音平台之首。再次出發，他積極串連矽谷亞裔企業家與台灣，也有如搭起一座座通往機會的橋梁。

打造「釀才室」 網羅台灣人才

2019年陳士駿回台後，在台北設立新創公司「釀才室」(Brewing)，網羅在地科技人才，受台灣防疫經驗啟發，他原有意打造健康醫療相關的網路平台及App，但發現台灣醫師很難抽出時間，目前改成可即時與不同領域專家問答，尤其是各種興趣、特殊技能等。

影片來源：世界新聞網

他也投資 一家以人工智能演算輔助投資決策、減低人為失誤的私募基金度雷克(Draco)，並擔任技術長，連結矽谷人脈，以台灣為基地，專注服務亞洲高端客戶投資美國金融市場。

陳士駿在台北出生，父親當時在台灣一家英國貿易公司工作，1986年被派至芝加哥負責設立分公司。一家人落腳芝加哥郊區的Prospect Heights，是社區唯一亞裔家庭，上學時全校只有他和弟弟兩名外國學生。

陳士駿感激父母給了他最好的教育機會，培養獨立個性及主動學習。母親常陪兩兄弟在社區圖書館看書，父親則在他四年級時，為他買了電腦，讓他自學如何使用。他還記得，那是一部Apple II電腦，讀高中時，比許多人早接觸到網路，電郵、網上與人群聊，像是打開一扇通往世界的門，之後並進入香檳伊大主修電腦。

休學搶先機 搭上矽谷創業潮

陳士駿習慣自己做重要決定，他回憶，1999年矽谷創業風正盛，他的許多高中、大學校友移居該地。他與網路支付公司PayPal前身Confinity共同創辦人Max Levchin討論後，覺得若再等幾個月畢業可能錯失機會，於是搬至矽谷，並把自己所有的錢投入該公司；當時他並未與父母討論，而是簡單告知。

陳士駿與妻子朴智賢攜手回到亞洲。(陳士駿提供)

到矽谷隔年便遇上網路泡沫，許多初創公司失去後續投資而破產。陳士駿說，相較多數公司將資金用於擴張，之後再談獲利，PayPal在泡沫危機中，決定先要能賺錢，提早從免費轉為抽成2％，挽救了公司。2002年PayPal股票上市，同年被eBay併購，身為原始成員股東一份子，他成了百萬富翁。更重要的是結識之後被稱為「PayPal幫」(PayPal Mafia)的成員，許多都是香檳伊大及史丹福大學校友，後來陸續創辦特斯拉(Tesla)、領英(LinkedIn)、Yelp等公司，及創辦YouTube。

「若不嘗試 許多公司將不存在」

2011年離開谷歌後，他曾多次帶領新創計畫，雖未成功，但學到寶貴經驗，也認識許多亞裔創業者。在矽谷，走進咖啡店，許多人雖在上班，仍一邊修改履歷，一邊聊創業，但在台四年，他認識許多高薪科技人，談到創業，總先花大量時間評估失敗的風險，「我提醒他們，如果不嘗試，今天矽谷的許多全球公司根本不會存在。」

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