害怕難堪、遭歧視 1/5亞裔會隱瞞族裔背景

民調機構「丕優研究中心」(Pew Research Center)8日公布最新亞裔 身分的多元文化與共享經驗調查，結果發現在五分之一亞裔基於怕難堪，且唯恐遭歧視 等因素影響，刻意隱藏亞裔文化表現。

5月是亞太裔傳統月。全美亞裔人口快速成長且多元，目前約有2300萬名亞裔在美生活，這群人的祖先來自廣袤、種族與文化豐富的亞洲，但對在美生活的亞裔而言，前述多樣性反映他們如何看待並認同自身身分。

這項調查於去年7月5日到今年1月27日，訪查全美7006名亞裔或亞裔混血成人，結果發現，約五分之一受訪者表示，不會和非亞裔分享亞裔文化傳統、民族食物、特色服飾、宗教習俗等，以免尷尬或遭歧視。

當被問及為何對掩藏或避談亞裔文化時，受訪者的理由包括害怕難堪、避免對方奇怪的提問、要多費唇舌解釋，甚至擔心被歧視。

這類受訪者的比率因年齡、種族和出生地而異，32%在美出生的亞裔隱藏文化，亞裔移民的隱藏率較低，為15%；就年齡區分，年輕人的隱藏率較高，39%的18歲至29歲亞裔低調，65歲以上的亞裔隱藏率僅5%。

若就族裔來看，華人隱藏文化的比率為19%，韓裔 為25%，印度裔20%，越南裔18%，菲律賓裔16%，日裔14%。

另外，受訪者的出生地，與受訪者到了美國後結交朋友的種族選擇也有所不同。調查發現，56%亞裔移民表示，全部或多數朋友為亞裔，而在美出生的亞裔則只有38%受訪者表示多數朋友是亞裔。

近年全美針對亞裔的攻擊事件不斷增加，包括新冠肺炎疫情期間，因新冠病毒起源訊息謠傳而致的仇恨攻擊。

聖伯納汀諾加州州立大學(Cal State University San Bernardino)仇恨和極端主義研究中心調查發現，全美16個最大城市與郡2021年提報的亞裔仇恨犯罪增加164%；丕優去年報告中，約三分之一亞裔坦言，因為擔心種族暴力而改變日常作息。

在各大亞裔族群中，超過半數的受訪者表示，表明亞裔身分影響他們的身活，其中67%韓裔與65%華人如此認為，相較之下，透露祖先根源影響在美生活的日裔為61%，菲裔54%，印度裔55%，越南裔52%。