我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

1年只有2次 金山人擠爆街頭爭睹「加州懸日」

哈佛亞裔學生錄取人數 連兩年刷新紀錄

編譯陳韻涵／綜合8日電
哈佛大學2027屆新生的亞裔學生錄取人數締造新高紀錄，29.9%的錄取者為亞裔，比去年增加2.1個百分點。圖為哈佛大學校區。(美聯社)
哈佛大學2027屆新生的亞裔學生錄取人數締造新高紀錄，29.9%的錄取者為亞裔，比去年增加2.1個百分點。圖為哈佛大學校區。(美聯社)

哈佛大學(Harvard University)日前宣布，2027屆新生的亞裔學生錄取人數締造新高紀錄，專家則擔心其他族群的錄取率因此被壓縮。

最高法院今年春季持續審理右翼團體狀訴哈佛大學、北卡羅來納大學(University of North Carolina)等校的招生過程考慮種族和族裔的做法是否合法，或涉及歧視白人及亞裔學生。

哈佛上周公布數據指出，29.9%的錄取者為亞裔，比去年增加2.1個百分點。

哈佛大學招生和經濟援助辦公室主任菲茨西蒙斯(William R. Fitzsimmons)告訴校刊「哈佛克里姆森報」(The Harvard Crimson)說，「這是長期趨勢，(亞裔)錄取率穩定上升，不意外。」

專門研究大學錄取及種族平等的馬里蘭大學(University of Maryland)高等教育與特教系副教授朴茱莉(Julie Park，音譯)解釋，箇中原因有許多，包括「校友後裔優先」(legacy preferences)制度有利哈佛畢業生的後代，以及亞裔年輕高中畢業生整體人數增加等。

朴茱莉說，「錄取過程考慮種族要素影響很大且針對各機構，若考量這點，哈佛的亞裔族群龐大，除非校方捨棄校友後裔優先制度，我也認為他們必須這麼做。」

對此，哈佛不予置評。

非營利學生組織「學生公平入學」(Students for Fair Admissions，簡稱SFFA)訴哈佛案正在最高法院審理，訴狀指哈佛在錄取過程中考慮族裔，歧視亞裔申請生。

最高院去年10月聆審後，倡議者擔心目前保守派大法官占多數的最高法院可能終結「平權措施」」(Affirmative Action)。同樣被SFFA列為被告的哈佛及北卡大學的有色學生數月來集結抗議，並表達支持種族招生政策。 各方正等最高院宣布裁定結果。

朴茱莉表示，此案若敗訴將影響低收入家庭的亞太裔學生，以及具備多元教育經驗的學生。

朴茱莉說：「研究顯示，低收入地區的亞裔學生錄取人數確實因為這些政策而驟增，這些政策不僅聚焦種族，也考量族裔及被剝奪教育權的邊緣族群，如東南亞與太平洋島國的學生。」

專家擔憂，哈佛連續兩年錄取創紀錄的亞裔新生，意味著非裔和拉丁裔學生人數減少，分別占15.3%和11.3%，而夏威夷與北美原住民錄取率也比去年少，分別落在0.5%和2%。

亞裔 低收入 招生

上一則

韓裔收購社區電視媒體Tegna FCC遭爆拖延審批

下一則

保守州續緊縮 愛阿華暫停性侵受害者避孕經費

延伸閱讀

占29.9% 哈佛錄取亞裔生創新高 專家憂壓縮其他族群

占29.9% 哈佛錄取亞裔生創新高 專家憂壓縮其他族群
春季升學講座／前UCLA招生官Jenny：亞裔生入名校 宜用專長助人

春季升學講座／前UCLA招生官Jenny：亞裔生入名校 宜用專長助人
春季升學講座／魏昕談升學趨勢變化 大環境不利 需全方位培養青少年

春季升學講座／魏昕談升學趨勢變化 大環境不利 需全方位培養青少年
哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞

哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞

熱門新聞

已在美國登陸的中國電商平台「拼多多」，被指可監控手機用戶的一切動態，侵犯隱私及資訊安全。(本報系資料照片)

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

2023-04-03 02:30
重點周刊（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」。（取材自臉書）

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

2023-04-02 21:05
德州基督教人權組織對華援助協會主席傅希秋(Bob Fu)7日在推特發布的照片顯示，上周在泰國被拘留的60餘名尋求難民保護的中國基督教家庭教會成員已抵達美國。(取自傅希秋推特)

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

2023-04-08 02:30
(取自ABC推特)

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

2023-04-04 16:20
蔡英文在推特發布與麥卡錫會晤合影，麥卡錫隨即轉發。(取自蔡英文推特)

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

2023-04-05 15:30
紐約時報廣場巨型廣告罵蔡英文。（影片截圖）

蔡麥會在即 紐約時報廣場出現罵蔡廣告「當美國走狗」

2023-04-04 20:15

超人氣

更多 >
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
訪北京會習近平 馬克宏曝歐美「對中落差」

訪北京會習近平 馬克宏曝歐美「對中落差」