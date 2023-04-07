吹起裁員風 3月每周23.7萬人初領失業金

緬因州波特蘭一名建築工人行經工地，勞工部6日公布每周首次申請失業金人數近25萬人。（美聯社）

最近幾周全美申請失業金 的人數明顯高於預期，顯示勞力市場降溫，人力需求趨緩。

勞工部 6日公布更新版的每周失業金申請人數。3月中旬，被視為裁員指標的每周首次申請失業金人數近25萬人，較先前報告的數字多出約5萬人，該部門補充，修正後版本將經濟活動的季節波動因素納入考量。

綜觀3月份，平均每周申請人數經季節因素調整後為23萬7750人，高於修正前的20萬人以下，4月1日當周，申請人數降至22萬8000人，較前一周減少1萬8000人。

申請總數仍接近2019年疫情爆發前平均約22萬人的水準。

經濟研究機構Pantheon Macroeconomics首席經濟學家謝潑德森(Ian Shepherdson)說，失業金申請人數增加趨勢是綜觀就業 市場時曾遺漏的關鍵部份，如今已清楚的反映裁員人數增加。

勞工部補充，修正版數據更能反映疫情相關因素，並更準確提供當今申請狀況；不過，科技、金融及其他行業近幾個月大吹裁員風，尚未充份反映在失業金申請人數數據中。

桑坦德(Santander)美國首席經濟學家史坦利(Stephen Stanley)提醒謹慎解讀更新數據，不過他說，修正數據正開始反映裁員；根據他近30年追蹤失業金數據的經驗，從不曾看過這樣的年度季節因素調整版本，調整後的數字確實高得多。

高盛證券(Goldman Sachs)經濟學家也提醒謹慎解讀修正版數據，聲稱前後明顯落差與其說是實際失業金申請人數跳升，倒不如說是技術扭曲終於結束。

以3月25日為結算日的當週，用以反映繼續領取失業金人數的「失業金持續申請人數」較前一週增加6000人、達180萬人，創2021年12月以來新高。這項數據往往滯後一星期。

勞工部7日將公布3月份就業報告，可看出美國就業市場全貌，並顯示兩家區域銀行倒閉、聯邦監管機構出手穩定金融體系的操作對就業市場有何影響。