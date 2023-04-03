油價將漲 油國5月至年底每日減產115萬桶

沙烏地阿拉伯和其他主要油國2日出人意外宣布，自5月起至年底每天共將減產115萬桶原油，此舉可能造成全球各地油價上漲，影響經濟發展，通膨持續。(美聯社)

油國減產 拜登 政府批不可取

沙烏地阿拉伯和其他主要產油國2日宣布，從5月起到年底，每天減產115萬桶；此舉恐導致全球油價 上漲，惡化與美緊張關係。拜登政府批評此舉，認為這是不可取的。

隨著油價上漲，俄羅斯總統普亭的金庫將獲得填補，且在烏俄戰爭持續且全球通貨膨脹的情況下，將迫使美國和其他人未來買油要花更多錢。因此，在美國呼籲阿拉伯和其他盟國增產，希望以此壓低價格並打壓俄國財政的情況下，減產舉動可能會進一步加劇與美國的緊張關係。

研究公司ClearView Energy Partners常務董事布克(Kevin Book)表示，除了煉油廠漲價外，光是減產就可能將美國汽油推到每加侖約26分的價格。根據能源部計算，季節性漲價約為每加侖32分。

夏季油價 估每加崙將超過4元

根據美國汽車協會(AAA)，目前美國普通汽油平均價格約為每加侖3.5元，意味著夏季汽油價格將超過每加侖4元。

但布克指出，石油 和天然氣價格變數複雜。每個產油國的減產規模，取決於各自的基準產量，所以減產量不見得會達115萬桶；若美國因銀行業危機而進入衰退，那需求就可能會下降，當然需求也可能因為夏季旅行人數增多而增加。

布克表示，減產是件大事；因為目前市場處在相對平衡的狀態，就算你只少量減產，也會因需求變化而出現明顯價格反應；所以，即使沙烏地計畫減產的量，僅占全球每天使用約1億桶石油的1%左右，也可能引起劇烈價格變動。

沙國最多 每日減產50萬桶

沙烏地2日宣布再每日減產50萬桶，是石油輸出國家組織(OPEC)成員中最大手筆的一國；這也是沙烏地自2022年10月為了報復拜登政府而宣布的減產後，又一次減產。沙烏地能源部則稱此舉目的在穩定巿場。這次減產占沙烏地2022年每天平均1150萬桶產量的5%。

伊拉克、阿拉伯聯合大公國(United Arab Emirates)、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼也先後透過官媒宣布減產，分別為每日減產21萬1000桶、14萬4000桶、12萬8000桶、7萬8000桶、4萬8000桶和4萬桶。俄羅斯則宣布，將自願減產50萬桶的措施延長至年底。俄羅斯自西方國家實施價格上限後，於2月宣布減產。

分析師指出，新減產措施將將讓OPEC庫存實質性減產提早出現，且證實了交易員和分析師所提出的石油需求減弱警告。

白宮國安會發言人說，「鑒於市場的不確定性，目前不建議減產—我們已經明確表示了這一點」。

這位發言人重申，聯邦政府更注重將美國油價從去年的峰值上拉下來。

俄烏戰爭導致去年夏天汽油價格飆升，達到每加侖5元的平均價格。