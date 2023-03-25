開全美先例 猶他州未成年使用社群媒體須經家長同意

猶他州州長考克斯(坐者)23日簽署旨在改革社群媒體的兩項新法，內容包括要求社群網站公司須獲家長同意，才能讓未成年人使用社群平台。(美聯社)

猶他州 州長考克斯(Spencer Cox)23日簽署旨在改革社群媒體的兩項新法，內容包括要求社群網站 公司必須取得家長同意書，才能讓未成年人使用社群平台；新法也規定社群網站公司必須對未成年人使用社群平台訂定宵禁，每晚10時30分至隔日6時30分，未成年者無法登入帳號，除非獲得家長許可。

猶他州在全美各州中首開這一先例，目前有其他四州也在研議類似法規，國會則有多項聯邦法律的提案。

猶他州州眾議會第311號法案(H.B. 311)及州參議會第152號法案(S.B. 152)，內容規定社群網站公司對於任何猶他州居民使用者，都要驗證個人檔案的年齡，未成年人想要開立帳號，必須要有家長同意書。法規強制要求社群網站公司必須讓家長能夠讀取兒女帳號的發文與訊息。

猶他州新法禁止社群網站公司對未成年人播放廣告、在研究結果中顯示未成年人帳號、搜集未成年人資料或針對未成年人發布內容或傳送建議內容。社群網站公司也不得蓄意在未成年人使用的社群網站應用程式裡置入會令人上癮沉迷的科技。

社群媒體對於年輕民眾心理健康 帶來衝擊，持續受到輿論關注及學術探討。年輕人之間的心理健康問題，近年來被指嚴重程度有如危機，年輕女性的狀況格外令人憂心，猶他州新法便是在年輕人的心理健康問題受到高度矚目之際推出。社群網站公司在2024年3月1日之前必須遵守新法規定，否則將面臨民事及刑事處分。

法案提案人、州參議員麥克凱爾(Michael McKell)接受國家廣播公司(NBC)訪問時說：「在美國歷史上，我們從沒看過心理健康有這麼多問題的時候。」他說：「我希望我們能在全美各地都看到行動。」

政策智庫「科技自由」(TechFreedom)言論自由顧問柯恩(Ari Cohn)指出，社群平台根本無法知道哪些人是百分之百的猶他州居民，社群網站公司根本不可能把居民、訪客以及在附近透過手機上網的民眾之間做出清楚區分。