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俄侵烏將滿1年…普亭統治出現裂痕 傭兵頭子勢力坐大

編譯俞仲慈／綜合19日電
俄國權貴普里格津領導私人傭兵公司「瓦格納集團」近日鋒風很盛，莫斯科內已有人擔心他有取代普亭的野心。圖為2011年兩人在莫斯科一家餐廳的互動。(美聯社)
俄國權貴普里格津領導私人傭兵公司「瓦格納集團」近日鋒風很盛，莫斯科內已有人擔心他有取代普亭的野心。圖為2011年兩人在莫斯科一家餐廳的互動。(美聯社)

俄烏戰爭即將屆滿一年，根據有線電視新聞網(CNN)報導，過去12個月來俄羅斯倒退至黑暗、殘酷專制的過去，而且隨著普亭再度動員、傭兵頭子普里格津(Yevgeny Prigozhin)名氣提升、俄國與歐洲漸行漸遠，普亭統治已經出現模糊裂痕。

普亭2日造訪俄羅斯南部伏爾加格勒市(Volgograd，原名史達林格勒)，紀念前蘇聯戰勝納粹德國80週年，普亭不但讚揚此役，並連結到俄烏戰事，警告俄羅斯正面臨來自西方世界的軍事威脅。

俄羅斯政治學者羅戈夫(Kirill Rogov)指出，普亭造訪伏爾加格勒市，其實是刻意為他的軍事策略披上歷史榮耀的外衣。

俄國權貴普里格津 領導私人傭兵公司「瓦格納集團」近日鋒風很盛，莫斯科內已有人擔心...
俄國權貴普里格津 領導私人傭兵公司「瓦格納集團」近日鋒風很盛，莫斯科內已有人擔心他有取代普亭的野心。(路透)

俄羅斯政治觀察家鮑諾夫(Alexander Baunov)在Telegram表示，「自(2022年開戰初期)閃電戰失敗後，俄羅斯順應局勢，改為押注長期作戰，仰賴更龐大的人口、資源、軍事工業以及超越敵軍空襲能力的領土面積，這種消耗戰不用太多人就能打贏。」

然而德國、美國決定運送主力戰車給烏克蘭，挑戰普亭的長期作戰計畫：「回歸運用戰車的迅速作戰，摧毀俄羅斯決定的新戰略，可能需要增添人力鎮守前線。」鮑諾夫補充道。

至於俄軍在烏東頓巴斯地區(Donbas)取得的戰績，多由權貴普里格津領導的傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)達成，拜戰爭立功之賜，普里格津聲望水漲船高，俄羅斯作家濟加爾(Mikhail Zygar)表示，普里格津正致力累積政治資本，未來極可能挑戰普亭。

根據CNN報導，俄烏戰爭發生後，普亭政府鎮壓俄羅斯僅存的公民運動，例如納瓦尼(Alexey Navalny)等異議人士不是入獄就是逃到國外。儘管普亭的死忠專制派人士表面效忠，但只要俄烏戰事陷入泥沼，可能衍生一場權力爭奪戰，俄羅斯國內關於新一波動員的流言四起，莫斯科出現菁英互鬥跡象。

至於身處戰爭邊緣的俄羅斯民眾，多數態度傾向事不關己。47歲出版業員工伊拉(Ira)坦承自己不關心政治，「我們已接受新的事實，我開始和朋友聚會、出遊，開始買更多葡萄酒。」還有51歲的活動企劃歐亞(Olya)也表示「我們開始頻繁在全國各地旅行，我無法影響局勢，我的朋友們都說，我們盡力就好。」

俄羅斯 普亭 德國

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