我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

即時短評／從一顆氣球看美中過招堂奧

紐約7號線將停6個周末 往返曼哈頓皇后區須搭巴士

偵察氣球勾休士頓關館陰影 拜習會築起善意盡消

中央社／華盛頓特稿
美國時間1日飄過蒙大拿州上空的中國氣球。（美聯社）
美國時間1日飄過蒙大拿州上空的中國氣球。（美聯社）

國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中行因中國偵察氣球飛入美國領空告吹，去年11月拜習會築起的美中善意盡消，雙方彷彿回到2020年中國駐休士頓總領館因涉諜報工作被關閉的詭譎緊張。

總統拜登（Joe Biden）去年11月與中國國家主席習近平在印尼峇里島會晤，美中領導人面對面促膝長談3小時，為緊張多年的美中關係注入一絲暖意。

拜習會後，美中同意恢復因去年8月時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而停擺的氣候變遷合作，美方同步宣布布林肯今年初將首度以國務卿身分訪中，雙邊關係頗有融冰意味。

美國政壇近年抗中氛圍高漲，拜登政府想「逆風」與北京重修舊好本就不易，中國還幫倒忙，挑在布林肯出訪前幾天，派偵察氣球飛越美國設有核彈發射井的蒙大拿州，疑似搜集敏感情資。

此舉不僅提醒美國人中國不可信任的本質，更引發部分人士揣測北京是刻意要給布林肯下馬威，逼得拜登政府不得不「硬起來」。

中方雖急忙為自己辯解，宣稱氣球為民用氣象研究「無人飛艇」，是受西風帶影響誤入美國，但美方不埋單，仍在最後一刻宣布暫緩布林肯訪中行程，並罕見丟出「中國侵犯美國主權」的嚴重指控。

美中作為彼此競爭的對手，在軍事、科技與經濟領域相互較勁，嚴防中共間諜情蒐是美國近年來主要工作之一。

正因如此，美國積極圍堵中國電信設備公司華為（Huawei），也禁止聯邦員工使用有國安疑慮的影音分享平台TikTok。2020年7月，時任美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）更以「從事間諜工作為由」，大動作要求中方關閉駐休士頓總領事館，美中關係跌至建交逾40年以來低點。

暫緩內閣官員訪中與下令關閉中國駐美領事館相比，雖在程度上有所差別，但依美方此次強硬措辭及國會激烈反應研判，拜登政府短時間內應無意願（且政治環境也不允許）與中國修補關係，更還可能因國內敵中氛圍再起，被迫對中國更加強硬。

中國近年總愛把美中關係惡化歸咎於美國，指控華府意圖抑制北京崛起，但這次可怪不了別人，也怪不了「西風帶」。

布林肯 拜登 北京

上一則

即時短評／從一顆氣球看美中過招堂奧

延伸閱讀

即時短評／從一顆氣球看美中過招堂奧

即時短評／從一顆氣球看美中過招堂奧
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
布林肯到訪前 北京控美「濫施長臂管轄」危害全球

布林肯到訪前 北京控美「濫施長臂管轄」危害全球
全國祈禱早餐會 拜登籲各黨團結 展現美國精神

全國祈禱早餐會 拜登籲各黨團結 展現美國精神

熱門新聞

拜登政府宣布定5月11日結束新冠疫情緊急狀態，屆時將有不少與新冠相關的醫療福利，將隨時取消，聯邦不再免費提供疫療服務，各州有關抗疫服務措施也將停止。圖為加州公校在去年初提供免費居家檢測的試劑。(美聯社)

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

2023-02-01 12:47
加州今天發生本月第6起大規模槍擊案，造成至少3人喪生、4人受傷。(圖截取自ABC7新聞視頻)

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

2023-01-28 13:02
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
田州四歲大「莉蘿」流浪犬，被人發現身上繫著牽繩和項圈，身上字條說明身世， 說「我是乖狗狗，想要被愛，請不要虐待我。」。(取自McKamey Animal Center臉書)

田州流浪犬繫字條「媽媽無力再養，希望能愛我」牽動網友心

2023-01-28 12:11
貿易代表戴琪。(美聯社)

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

2023-01-31 09:06
據檢察官形容，農場命案兇手趙春利在問訊幾小時內，談話完全不帶感情。（路透）

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

2023-01-27 17:24

超人氣

更多 >
蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇