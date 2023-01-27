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蒙市舞社槍響前3分鐘影片曝光 眾人歡樂跳舞 瞬成煉獄

記者趙健／蒙特利公園市報導
舞星槍案事發前的現場，多位經常光顧的民眾表示受到了嚴重驚嚇。（受訪者提供）
舞星槍案事發前的現場，多位經常光顧的民眾表示受到了嚴重驚嚇。（受訪者提供）

洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park）「舞星」舞社大規模槍擊案震驚全美，因為當晚是農曆除夕夜，原本的舞室內喜氣洋溢，氣氛熱烈，有人用手機記錄了眾人一起歡樂跳舞的影片；華人May當晚收到這條朋友在現場分享的影片，而她收到這則影片時間，就在悲劇發生前三分鐘，如今回放畫面，令人欷歔。

影片來源：記者趙健

影片中，舞池中央的舞者正隨著歡樂的音樂節奏擺動身體，燈光閃爍。眾人沉浸在音樂與舞蹈中，享受著一個美妙的夜晚，準備迎接新年。很多舞者當晚盛裝出席，不少人選擇了喜慶的紅色服飾。台下的觀眾則分坐在各別的圓桌。

May說，她的朋友在案發前三分鐘傳給她這則影片，想要分享現場的熱鬧氣氛。然而，一切都在接下來的幾分鐘之內改變了；儘管，May的友人在這樁慘劇中倖存下來，但因當時受到嚴重驚嚇，在配合完警方調查後就再也沒有出過家門。

May也因此遭受了嚴重的驚嚇和心理陰影，血壓連續兩日都在180以上。 「我自己之前也常去案發舞社跳舞，那裡有很多我熟識的朋友，現在每個人都很恐慌。」

另一位經常光顧「舞星」的陳女士說，得知此事後自己閉關兩日，不看新聞，也不聽關於這件事的任何消息。因為自己始終無法面對這個事實。

蒙特利公園市 血壓 洛杉磯

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