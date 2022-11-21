甩川普包袱？喬州參議員複選 州長坎普首站台沃克

撇開川普的喬治亞州共和黨州長坎普(背對鏡頭)，在期中選舉成功連任，19日特地首度為陷入參議員複選苦戰中的候選人沃克，站台助選。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)19日為聯邦參議員候選人沃克(Herschel Walker)站台，是沃克展開競選以來，兩位共和黨 人首次同台，反映出期中選舉 結束之後，坎普終於能夠擺脫前總統川普 的包袱，努力爭取更多共和黨人進入國會。

華盛頓郵報報導，坎普過去明顯與沃克保持距離，儘管並未明說，尤其是在期中選舉前夜，坎普主持為絕大多數共和黨候選人的造勢活動現場，沃克選擇自行辦場。但期中選後，坎普及其他州內共和黨人已團結支持沃克。

沃克是喬治亞州唯一未在期中選舉獲勝的共和黨籍全州性公職人員，較民主黨對手沃諾克(Raphael Warnock)少逾3萬5000票；而且坎普在選舉拿到210萬票連任州長，沃克卻只拿到190萬票，代表可能有20萬坎普支持者沒有投給他。

沃克與沃諾克的得票率均未達到50%，必須在12月6日重選；而坎普19日終於打破過去保持的距離，為沃克站台，而且還特意挑在兩人雙雙落後民主黨對手，同時兩人得票率落差最大的科布郡(Cobb County)，團結戰線的味道甚濃。

坎普為沃克站台時說，這場選舉不只關乎12月，更關乎兩年後的大選，還有國家的未來，「你們希望的是像沃克那樣，在國會參院代表我們珍視的價值觀的人，還是另一位附和拜登的機率達96%的人？」

沃諾克反駁坎普的說法，表示他的務實，與立場不同的人接觸、尋求共識的能力有目共睹，例如非營利政治組織「魯嘉中心」(Lugar Center)認定，他的黨派色彩在參院為第18低，「無論對方怎麼抹黑，都無法抹煞這個事實」。

坎普過去與沃克保持距離的可能原因，包括他面臨家暴指控，據信過去還曾付錢讓兩任女友墮胎等私生活爭議，以及川普公開背書支持的尷尬狀態等，以致沃克得票數不佳。

喬治亞州在2020年的大選以1萬2000票之差倒向拜登，川普指控喬州選舉舞弊並施壓坎普推翻選舉結果遭拒，讓兩人關係甚為冷淡，川普甚至還曾支持其他共和黨人挑戰坎普，但最終失敗。