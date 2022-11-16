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麥卡錫角逐眾院議長 得尋求黨內右翼支持

記者顏伶如／綜合報導
共和黨15日確定奪回眾院。麥卡錫15日獲同僚投票提名下屆議長。(Getty Images)
共和黨15日確定奪回眾院。麥卡錫15日獲同僚投票提名下屆議長。(Getty Images)

期中選舉表現不如預期，讓共和黨人士氣低落，參眾兩院共和黨團不但領導階層地位面臨新挑戰，受到右翼陣線勢力逐漸壯大影響，今後黨團還可能出現分裂，

原為眾院少數黨領袖的57歲加州聯邦眾議員麥卡錫(Kevin McCarthy)，15日獲得共和黨提名角逐眾院議長；不過，共和黨內右翼陣線推派的挑戰者則獲得20多人支持，反映麥卡錫的掌團掌控恐將遭到削弱，要在新一屆國會登上眾院議長寶座之前，可能還要排除困難。

某些州的眾議員選舉結果仍未完成計票，根據媒體報導，共和黨即使拿下多數席次，與民主黨之間可能只有些微差距。

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)領導地位同樣面臨同僚佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott)挑戰。消息人士透露，在一場長達近四小時的閉門午餐會議上，共和黨籍參議員對期中選舉結果大吐苦水，憤憤不平。

麥卡錫是任期「八連霸」的眾院老將，獲得共和黨提名出任眾院議長，代表政治生涯一大亮點，只不過接下來恐怕有漫長且坎坷的路途要走。眾院共和黨團15日在閉門會議的不計名投票中，麥卡錫輕鬆擊敗對手亞利桑納州聯邦眾議員、極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)前任主席畢格斯(Andy Biggs)，兩人得票數為188票對31票。

不過，在明年1月的全院會議上，麥卡席需要有218票才能當上眾院議長。在民主黨一致反對、共和黨僅以些微差距領先的情況下，麥卡錫在眾院議長表決時，僅有極少數的跑票空間。

殘酷的現實讓極右派共和黨眾議員趁機向麥卡錫施壓，甚至讓麥卡錫議長寶座隨時都可能被同僚推翻，對於各個委員會的職務分配上，極右派陣線則要求與麥卡錫直接交涉。麥卡錫似乎體認到必須向黨內右翼做出讓步現實，接受媒體訪問時說：「雙方都要各退一步。」

史考特寫信給國會同僚，說明角逐參院共和黨領袖的打算。他信中寫道：「選民一直拜託，要說清楚如果我們掌權將會做些什麼。可惜是，我們一再選出拒絕照選民意思行動的領袖，還對做出行動的其他人展開攻擊。這一套很明顯是行不通的，如今已經到了應該大破大立的時候。」

共和黨 眾院 眾議員

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