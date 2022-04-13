打破老、白、男天花板…吳弭從政 盼亞裔翻轉

波士頓市長吳弭接受「世界日報」專訪。(記者何卓賢／攝影)

「我的目標包括為亞太裔創造更多的機會、通路，敞開更多大門。」2021年打破「老、白、男」的政治天花板，當選波士頓 首位女性及少數族裔市長吳弭 (Michelle Wu)，3月30日於市長辦公室接受世界日報專訪時說，種族主義與仇恨將人「刻板化」，她從政「就是希望讓亞太裔在領導階層的人數，能夠達到改變的轉捩點。」

波士頓市長一職多年來總由愛爾蘭裔白種男性把持，吳弭去年底由波士頓市議員轉戰市長脫穎而出；其哈佛大學 出身、台灣移民背景，更為這個新英格蘭保守城市增添傳奇色彩；這是吳弭就任後首次接受華文媒體專訪，闡述她從政的初心、治理理念、家庭教育與華人價值。

來源：世界新聞網

孝順照顧家人 意外進政壇

吳弭說，她從小因父母教養，深受華人傳統文化「孝順」根深柢固的影響，在義無反顧照顧家人的過程中，意外開啟了她從政熱情，改變了她的人生。

吳弭2007年哈佛大學經濟系畢業後留在波士頓工作，卻因母親生病返回芝加哥，接著又進入哈佛大學法學院；因父母離異，身為長女的吳弭當時在家裡、學校與醫院三地奔波，「唯一想的，是今天我們該怎麼活下去。」

「照顧有需要的家人，不需要做決定。」吳弭說，從小看到父母犧牲一切照顧她與弟妹，自己也耳濡目染，等到家人需要的時刻，即使自己還沒有準備好，「我覺得沒有什麼比這件事更重要，這也是我父母養育我長大的方式。」

母親的病讓她必須申請醫療保險，因妹妹的緣故也必須接觸教育體系，她還為開店貼補家用，向市府申請各種營業執照，「我那時才知道政府對公眾生活的影響有多大。」

小時候個性害羞，從未考慮往政壇發展的吳弭，在了解政府功能與作用後，第一次產生了從政的念頭。

刻板仇亞 須從根本改變

此外，吳弭也談到她就任市長以來，各種針對其族裔與性別的批判、歧視也接踵而來，「政治人物最容易做的，就是什麼都不做，一旦決心採取行動改變時，就應該預期到會引發反對聲浪。」

她對於外界的批評如此看待：「不要將這些反應，當成是對你個人的攻擊。」

對於這兩年大幅增加的仇亞言行，吳弭說，種族主義與仇恨通常就是把一個人「刻板化」，必須讓更多的亞太裔在領導階層占一席之地，使亞太裔從政人數達到「改變的翻轉點」，才能從根本上解決問題。

信心滿滿 迎接下個100天

吳弭受訪時就任剛滿130天，她說在就任滿100天後，很欣慰看到愈來愈多市民相信，波士頓市府可做更多事情；上任後面臨新冠變種病毒Omicron肆虐，還遭逢嚴酷的寒冬，但吳弭信心滿滿地說，「我很興奮迎接下一個100天。」

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