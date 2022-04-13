我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鐵槌攻擊、抹糞、被推落軌…紐約地鐵犯罪量暴增68%

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

波士頓市長專訪／珍視華人價值 吳弭：孝順影響至深

特派員黃惠玲、記者何卓賢／專訪
波士頓市長吳弭接受本報專訪。(記者何卓賢／攝影)
波士頓市長吳弭接受本報專訪。(記者何卓賢／攝影)

從小會念書又不需要爸媽操心的波士頓市長吳弭，是許多華人家長心目中完美子女代表；吳弭接受世界日報專訪時說，華人願意為大眾與社區付出，更應受鼓勵從政；她很珍視華人傳統價值如「孝順」，因為父母的付出，孩子得到機會，「照顧有需要的家人並不需要做決定，因為沒有什麼比這件事更重要。」

「我家就跟很多移民家庭一樣，父母離開了家鄉，不再說習慣的語言，遠離了親人朋友，來到這裡重新開始。」吳弭說，波士頓是一個多元文化城市，華裔也是移民文化的一部份，「我們擁有很多有價值的傳統文化，例如多世代連結，尊敬長輩，勤奮工作，不會總是先想著自己，而是會想著要怎麼樣支持家庭、讓社區變得更好。」

來源：世界新聞網

華人公僕 值得鼓勵

她說，華人的這種聚焦於服務大眾，著眼於社區的理念，更值得受到鼓勵成為人民公僕。

吳弭的中文十分流利，她說，父母在她成長過程中，非常努力確認孩子在家要說中文，要上中文學校，每周還會開車帶子女到很遠的華人超市買菜，還會去文教中心參加各種課程，在車上都聽中文戲曲等錄音帶，「他們真的非常努力，在下一代身上保留文化與價值。」

吳弭提到，「孝順」對她影響至深，她小時候理解的孝順比較粗淺，大概「就是你要照顧曾照顧過你的家人」，直到長大後的某一天，才知道孝順早已深植心中。

2021年吳弭在勝選演說中表示，在波士頓，只要團結一起，一切皆有可能。(路透)
2021年吳弭在勝選演說中表示，在波士頓，只要團結一起，一切皆有可能。(路透)

照顧家庭 不計得失

她說，當母親突然病重，身為長女的她，完全不思考利弊得失，馬上辭去工作，返回芝加哥照顧媽媽與年幼妹妹。

曾有人問吳弭，「你如何做出辭掉工作而去照顧家人的決定？」

「照顧有需要的家人並不需要做決定。」吳弭說，「因為當時覺得沒有什麼比這件事更重要。」

吳弭回想媽媽早期病情嚴重到不能吃、不能睡，且密集出現幻覺，母親覺得罹患這種病很羞恥，不願接受任何治療，「我那段時間唯一想的，是今天我們該怎麼活下去？下個小時我要如何保護媽媽的安全？如何讓年幼妹妹安全？然後讓家人都可以得到應有的照顧。」

「從小看到爸媽這樣犧牲，這樣照顧我們，我也耳濡目染。」她說，等到家人需要我的那一刻，雖然可能自己還沒準備好，也會義無反顧去照顧他們。

到現在自己有了孩子、成為父母，吳弭說，她更了解父母對子女的愛是全心全意、不分時刻。

波士頓市長吳弭接受本報專訪。(記者何卓賢／攝影)
波士頓市長吳弭接受本報專訪。(記者何卓賢／攝影)

三種角色 很難平衡

對於身兼妻子、母親與市長角色，吳弭說自己有時有點罪惡感，畢竟很難有「完美平衡」。

吳弭說，兩個兒子都是她當市議員後出生，她得想辦法適應新手媽媽與議員的生活，「有時托兒所關門，我又必須參加會議，只得推個放了兩個幼童的大推車到議會。」

現在孩子比較大了，吳弭會讓他們到辦公室來陪上班，盡量增加親子時間。

吳弭說，她主張將每個人視為一個整體，不要只當他們是工作人員，也不是只當他們是媽媽，應該打破有孩子父母或是家庭照顧者的身分限制，讓每個人盡量能夠兼顧家庭與工作。

大學就讀哈佛經濟系，後來又拿到哈佛法律博士(JD)的吳弭笑說，現在哈佛比當時更難進了，「讀書時期，我一直都想要讓父母覺得驕傲；我沒有告訴爸媽當年我在高中有多麼用功，也積極參加很多活動，最後幸運進了哈佛。」

吳弭說，其實不論就讀那個大學或研究所，「很重要的是學生必須拋開壓力，可能這些壓力來自於本身，子女很想讓父母感到驕傲，尤其是移民家庭的子女。」

吳弭想告訴青年學子的是，「作自己沒關係，只要你讓世界有所不同，也回饋社區，爸媽一定會以你為傲。」

➤➤➤打破老、白、男天花板…吳弭從政 盼亞裔翻轉

➤➤➤人物側寫／吳弭打破族群藩籬 就任現實仍待弭

➤➤➤專訪／歧視和偏見 亞裔從政破除刻板印象

➤➤➤專訪／最大挑戰 資訊正確透明才能「改變」

吳弭 華人超市 移民家庭

上一則

波士頓市長專訪／歧視和偏見 亞裔從政破除刻板印象

下一則

紐約地鐵尖峰時刻 非裔獨狼掃射…多名華人受傷

延伸閱讀

打破老、白、男天花板…吳弭從政 盼亞裔翻轉

打破老、白、男天花板…吳弭從政 盼亞裔翻轉
選區重畫通過 少數族裔社區組織集會反對

選區重畫通過 少數族裔社區組織集會反對
UCLA調查顯示：加州亞裔租客最少申請租金援助

UCLA調查顯示：加州亞裔租客最少申請租金援助
獨家專訪／吳弭：要為亞裔創造更多機會、敞開更多大門

獨家專訪／吳弭：要為亞裔創造更多機會、敞開更多大門

熱門新聞

紐約市警方12日傍晚公布布魯克林地鐵槍殺案的凶嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。(紐約市警局)

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

2022-04-12 19:49

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

2022-04-11 06:13
房地產專家說，目前房市的榮景無法永遠持續，也許很快就會降溫。(美聯社)

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

2022-04-11 06:15
眾院議長波洛西。（美聯社）

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

2022-04-07 12:40
開發商瞄準退休的嬰兒潮世代，在各州開發退休社區，退休者不必老遠搬到佛州或亞利桑納州了。(美聯社)

退休想住哪？嬰兒潮養老 偏愛都市豪宅

2022-04-11 02:25
案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

2022-04-12 22:16

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查