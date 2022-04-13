波士頓市長專訪／珍視華人價值 吳弭：孝順影響至深

波士頓市長吳弭接受本報專訪。(記者何卓賢／攝影)

從小會念書又不需要爸媽操心的波士頓市長吳弭 ，是許多華人家長心目中完美子女代表；吳弭接受世界日報專訪時說，華人願意為大眾與社區付出，更應受鼓勵從政；她很珍視華人傳統價值如「孝順」，因為父母的付出，孩子得到機會，「照顧有需要的家人並不需要做決定，因為沒有什麼比這件事更重要。」

「我家就跟很多移民家庭 一樣，父母離開了家鄉，不再說習慣的語言，遠離了親人朋友，來到這裡重新開始。」吳弭說，波士頓是一個多元文化城市，華裔也是移民文化的一部份，「我們擁有很多有價值的傳統文化，例如多世代連結，尊敬長輩，勤奮工作，不會總是先想著自己，而是會想著要怎麼樣支持家庭、讓社區變得更好。」

來源：世界新聞網

華人公僕 值得鼓勵

她說，華人的這種聚焦於服務大眾，著眼於社區的理念，更值得受到鼓勵成為人民公僕。

吳弭的中文十分流利，她說，父母在她成長過程中，非常努力確認孩子在家要說中文，要上中文學校，每周還會開車帶子女到很遠的華人超市 買菜，還會去文教中心參加各種課程，在車上都聽中文戲曲等錄音帶，「他們真的非常努力，在下一代身上保留文化與價值。」

吳弭提到，「孝順」對她影響至深，她小時候理解的孝順比較粗淺，大概「就是你要照顧曾照顧過你的家人」，直到長大後的某一天，才知道孝順早已深植心中。

2021年吳弭在勝選演說中表示，在波士頓，只要團結一起，一切皆有可能。(路透)

照顧家庭 不計得失

她說，當母親突然病重，身為長女的她，完全不思考利弊得失，馬上辭去工作，返回芝加哥照顧媽媽與年幼妹妹。

曾有人問吳弭，「你如何做出辭掉工作而去照顧家人的決定？」

「照顧有需要的家人並不需要做決定。」吳弭說，「因為當時覺得沒有什麼比這件事更重要。」

吳弭回想媽媽早期病情嚴重到不能吃、不能睡，且密集出現幻覺，母親覺得罹患這種病很羞恥，不願接受任何治療，「我那段時間唯一想的，是今天我們該怎麼活下去？下個小時我要如何保護媽媽的安全？如何讓年幼妹妹安全？然後讓家人都可以得到應有的照顧。」

「從小看到爸媽這樣犧牲，這樣照顧我們，我也耳濡目染。」她說，等到家人需要我的那一刻，雖然可能自己還沒準備好，也會義無反顧去照顧他們。

到現在自己有了孩子、成為父母，吳弭說，她更了解父母對子女的愛是全心全意、不分時刻。

波士頓市長吳弭接受本報專訪。(記者何卓賢／攝影)

三種角色 很難平衡

對於身兼妻子、母親與市長角色，吳弭說自己有時有點罪惡感，畢竟很難有「完美平衡」。

吳弭說，兩個兒子都是她當市議員後出生，她得想辦法適應新手媽媽與議員的生活，「有時托兒所關門，我又必須參加會議，只得推個放了兩個幼童的大推車到議會。」

現在孩子比較大了，吳弭會讓他們到辦公室來陪上班，盡量增加親子時間。

吳弭說，她主張將每個人視為一個整體，不要只當他們是工作人員，也不是只當他們是媽媽，應該打破有孩子父母或是家庭照顧者的身分限制，讓每個人盡量能夠兼顧家庭與工作。

大學就讀哈佛經濟系，後來又拿到哈佛法律博士(JD)的吳弭笑說，現在哈佛比當時更難進了，「讀書時期，我一直都想要讓父母覺得驕傲；我沒有告訴爸媽當年我在高中有多麼用功，也積極參加很多活動，最後幸運進了哈佛。」

吳弭說，其實不論就讀那個大學或研究所，「很重要的是學生必須拋開壓力，可能這些壓力來自於本身，子女很想讓父母感到驕傲，尤其是移民家庭的子女。」

吳弭想告訴青年學子的是，「作自己沒關係，只要你讓世界有所不同，也回饋社區，爸媽一定會以你為傲。」

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