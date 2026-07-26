我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全台唯一貴金屬仲鎢酸銨製造商老闆 在自家遭綑綁殺害

1歲被出養瑞典 她23年後回安徽認親

人物／記錄正義 念崔導演鏡頭的力量

周正理
聽新聞
test
0:00 /0:00
紀錄片導演崔明慧2021年在紐約電影節出席紀錄片《誰殺了陳果仁？》放映會。(美聯...
紀錄片導演崔明慧2021年在紐約電影節出席紀錄片《誰殺了陳果仁？》放映會。(美聯社檔案照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華裔紀錄片導演崔明慧紀念會在紐約舉行。
  • 重點二：她以《誰殺害了陳果仁？》等作品長期為弱勢發聲。
  • 重點三：楊貴平憶多年合作，肯定她推動鄉村與教育紀錄。

2026年7月18日下午，著名華裔紀錄片導演、教育家、社會活動家崔明慧(Christine Choy)的「Celebration of Life」(生命禮讚) 紀念會在紐約The People’s Forum (人民論壇) 舉行；來自美國電影界、學術界、藝術界、亞裔社區及公益組織的眾多親友、同事和長期合作夥伴齊聚一堂，共同追憶這位傑出的紀錄片導演，緬懷她為紀錄片藝術、社會公義和跨文化交流所作出的卓越貢獻。

滋根基金會創始人楊貴平出席紀念活動，與來自世界各地的電影人、教育工作者、藝術家及社會活動家共同追思這位相識多年的摯友和長期合作夥伴。

為弱勢發聲 獲金獎提名

崔明慧是國際知名紀錄片導演，其聯合執導的紀錄片《誰殺害了陳果仁？》(Who Killed Vincent Chin?)曾獲奧斯卡最佳紀錄片提名。她一生堅持以紀錄片關注社會現實，聚焦普通人的命運，長期關注移民、少數族裔、勞動者及弱勢群體，為社會公平與正義發聲。她不僅是亞裔美國紀錄片運動的重要代表人物，也是推動紀錄片成為社會變革力量的重要實踐者，對國際紀錄片發展產生了深遠影響。

創作半世紀 關懷人文

紀念活動以崔明慧不同創作時期的作品貫穿始終，現場播放她早期反映社會公義的紀錄片，全面回顧崔明慧跨越半個多世紀的藝術創作歷程和深厚的人文關懷。比如：《Teach Our Children》(教育我們的孩子)、《Mississippi Triangle》(密西西比三角)、《Fei Tien》(飛天)、《The Exiles》(流亡者)、《Birthright : A Vincent Chin Story》(與生俱來的權利：陳果仁的故事)、《Legal Smuggling with Christine Choy》(與崔明慧一起合法偷渡)。

崔明慧起初主修建築，但自己摸索影像創作，最後進入美國電影學院就讀。1972年，她與友人共同創立「第三世界新聞紀錄片」公司(Third World Newsreel)，積極製作關於少數族裔的影像，尤其聚焦亞裔人士在當時遭遇的歧視困境。

紀念會上，Third World Newsreel (第三世界新聞紀錄片機構 )執行總監JT Takagi致開場辭。隨後，來自Ford Foundation(福特基金會)、Center for Asian American Media (亞裔美國媒體中心，CAAM)、New York University (紐約大學)、Wayne State University (韋恩州立大學)等機構的代表，以及眾多導演、製片人、作家、教育家、藝術家和崔明慧生前好友依次發言，分享與她合作和相處的珍貴回憶，高度評價她以紀錄片推動社會變革、促進跨文化理解、培養青年電影人的重要貢獻。

楊貴平女士與崔明慧相識多年，兩人因共同關注中國農村發展、婦女賦權和教育公平而結下深厚友誼。多年來，雙方合作拍攝了三部以中國農村為背景的紀錄片——《雀鳥村》(Sparrow Village)、《沒有五年級》(Yellow River Brothers)和《苗醫》(Miao Doctor)。

已史華裔紀錄片導演崔明慧紀念會18日在紐約舉行，滋根基金會創始人楊貴平發表感言追...
已史華裔紀錄片導演崔明慧紀念會18日在紐約舉行，滋根基金會創始人楊貴平發表感言追思摯友。(滋根基金會提供)

這些作品真實記錄了中國鄉村的發展變遷，聚焦農村女性、少數民族、鄉村醫生和農民工等普通勞動者的生活故事與堅韌精神，成為雙方長期合作的重要見證。

傑出導演 關心普通人

楊貴平表示，崔明慧不僅是一位傑出的紀錄片導演，更是一位始終關心普通人命運、勇於用鏡頭記錄時代的行動者。她始終相信，紀錄片不僅是一種藝術表達，更是一種推動社會進步、促進人與人相互理解的重要力量。

已史華裔紀錄片導演崔明慧紀念會18日在紐約舉行。(滋根基金會提供)
已史華裔紀錄片導演崔明慧紀念會18日在紐約舉行。(滋根基金會提供)

滋根基金會理事胡雙多表示，作為年輕的一代，將傳承崔明慧導演所宣導的人文精神，深化國際文化交流與公益合作，持續推動鄉村教育、婦女發展、文化傳承和生態環境保護事業。

崔明慧留下的不僅是一部部珍貴的紀錄片，更是一份跨越國界、跨越時代的人文精神遺產。

她的作品將繼續啟發未來一代紀錄片人，以影像記錄時代，以藝術推動社會進步，以真誠和勇氣守護社會良知。

小檔案／《雀鳥村》(Sparrow Village)

幾個穿著苗族傳統服裝的女孩在鏡頭前，領著其他孩子圍成一圈，踏著輕快舞步。接著，這群孩子卸下亮麗的衣飾，一個個都是清秀近似學齡年紀的樣貌，其中一位說：「我很想去念書，但是家裡得殺掉一頭辛苦養大的豬，才供得起我的學費……。」這是紀錄片《雀鳥村》的一幕。這是一部由美國滋根基金會與紐約大學合作拍攝的紀錄片，講述中國西南偏遠農村（特別是貴州地區）失學女童克服惡劣環境、爭取受教育機會的感人歷程。

精華 FAQ

  • 紀念會於2026年7月18日下午在紐約The People’s Forum舉行，來自電影界、學術界、藝術界、亞裔社區與公益組織的親友、同事和合作夥伴都到場追思。

  • 她聯合執導的《誰殺害了陳果仁？》曾獲奧斯卡最佳紀錄片提名；她長期聚焦移民、少數族裔、勞動者與弱勢群體，並把紀錄片視為推動社會變革的力量。

  • 兩人因關注中國農村、婦女賦權與教育公平而成為長期合作夥伴，曾共同拍攝《雀鳥村》《沒有五年級》《苗醫》等片；楊貴平期望延續她的人文精神與公益理想。

華裔 亞裔 奧斯卡

上一則

憶往／相識50年 憶崔明慧專業與熱情

下一則

美國現象／大法官傑克森 被法律耽誤的女演員

延伸閱讀

外婆一句「眼淚要10年才會變硬」金馬導演揭拍片最大傷痛

外婆一句「眼淚要10年才會變硬」金馬導演揭拍片最大傷痛
張孝全紐約亞洲影展獲獎 深度安靜、盛夏光年同步放映

張孝全紐約亞洲影展獲獎 深度安靜、盛夏光年同步放映
紐約亞洲影展 張孝全獲亞洲之星 金馬提名電影「深度安靜」北美首映

紐約亞洲影展 張孝全獲亞洲之星 金馬提名電影「深度安靜」北美首映
香港導演陳安琪「花街時代」修復版 在美首映

香港導演陳安琪「花街時代」修復版 在美首映

熱門新聞

按客人消費總數比例拿小費是否合理？小費文化再度成為輿論焦點。(記者楊青／攝影)

美國現象／1張612元帳單 引爆小費大戰

2026-07-19 02:27
來自中國河南的關恆2020年獨自冒險前往新疆拍攝中國當局設立的大規模監禁設施，後前往美國尋求政治庇護。但在2025年的一次移民突襲中，關恆被意外牽連，遭遇了半年的牢獄之災，並險些被遣送至與中國關係密切的非洲國家烏干達。目前他已出獄獲得了美國的庇護許可。(記者馬璿╱攝影)

封面故事／關恆 從尋找新疆集中營 到航向美國的政庇路

2026-07-19 11:20
關恆表示，自己只是一個獨立思考的個體，並非以反對中共、解放中國為己任的人，對中國也已無留戀。未來在美國生活、在美國繼續做影片，將會聚焦於美國的議題，不會再對中國投注過多。(記者馬璿╱攝影)

封面故事／對話關恆 「美國人善意 令我真感動」

2026-07-19 16:49

美國現象／直接輸入金額 反制提示畫面

2026-07-19 02:25
在關恆此前生活的中國小城鎮，他很難找到像自己一樣脫離集體並能分享獨立思想的人，因此他會選擇在牆外豐富的資訊中與知識對話。(記者馬璿╱攝影)

封面故事／對話關恆 「天生就逆反 牆外才真實」

2026-07-19 15:56
近期有多華人反映，持有效簽證從洛杉磯國際機場(LAX)入境時，遭遇美國海關暨邊境保護局(CBP)安排的「二次審查」。(受訪者提供)

移民專頁／持有效有簽證入境 華人頻遭二次審查

2026-07-19 02:15

超人氣

更多 >
在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質
紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡
川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因
庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對
華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」

華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」