人物／記錄正義 念崔導演鏡頭的力量

紀錄片導演崔明慧2021年在紐約電影節出席紀錄片《誰殺了陳果仁？》放映會。(美聯社檔案照)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華裔紀錄片導演崔明慧紀念會在紐約舉行。

華裔紀錄片導演崔明慧紀念會在紐約舉行。 重點二： 她以《誰殺害了陳果仁？》等作品長期為弱勢發聲。

她以《誰殺害了陳果仁？》等作品長期為弱勢發聲。 重點三：楊貴平憶多年合作，肯定她推動鄉村與教育紀錄。

2026年7月18日下午，著名華裔 紀錄片導演、教育家、社會活動家崔明慧(Christine Choy)的「Celebration of Life」(生命禮讚) 紀念會在紐約The People’s Forum (人民論壇) 舉行；來自美國電影界、學術界、藝術界、亞裔 社區及公益組織的眾多親友、同事和長期合作夥伴齊聚一堂，共同追憶這位傑出的紀錄片導演，緬懷她為紀錄片藝術、社會公義和跨文化交流所作出的卓越貢獻。

滋根基金會創始人楊貴平出席紀念活動，與來自世界各地的電影人、教育工作者、藝術家及社會活動家共同追思這位相識多年的摯友和長期合作夥伴。

為弱勢發聲 獲金獎提名

崔明慧是國際知名紀錄片導演，其聯合執導的紀錄片《誰殺害了陳果仁？》(Who Killed Vincent Chin?)曾獲奧斯卡 最佳紀錄片提名。她一生堅持以紀錄片關注社會現實，聚焦普通人的命運，長期關注移民、少數族裔、勞動者及弱勢群體，為社會公平與正義發聲。她不僅是亞裔美國紀錄片運動的重要代表人物，也是推動紀錄片成為社會變革力量的重要實踐者，對國際紀錄片發展產生了深遠影響。

創作半世紀 關懷人文

紀念活動以崔明慧不同創作時期的作品貫穿始終，現場播放她早期反映社會公義的紀錄片，全面回顧崔明慧跨越半個多世紀的藝術創作歷程和深厚的人文關懷。比如：《Teach Our Children》(教育我們的孩子)、《Mississippi Triangle》(密西西比三角)、《Fei Tien》(飛天)、《The Exiles》(流亡者)、《Birthright : A Vincent Chin Story》(與生俱來的權利：陳果仁的故事)、《Legal Smuggling with Christine Choy》(與崔明慧一起合法偷渡)。

崔明慧起初主修建築，但自己摸索影像創作，最後進入美國電影學院就讀。1972年，她與友人共同創立「第三世界新聞紀錄片」公司(Third World Newsreel)，積極製作關於少數族裔的影像，尤其聚焦亞裔人士在當時遭遇的歧視困境。

紀念會上，Third World Newsreel (第三世界新聞紀錄片機構 )執行總監JT Takagi致開場辭。隨後，來自Ford Foundation(福特基金會)、Center for Asian American Media (亞裔美國媒體中心，CAAM)、New York University (紐約大學)、Wayne State University (韋恩州立大學)等機構的代表，以及眾多導演、製片人、作家、教育家、藝術家和崔明慧生前好友依次發言，分享與她合作和相處的珍貴回憶，高度評價她以紀錄片推動社會變革、促進跨文化理解、培養青年電影人的重要貢獻。

楊貴平女士與崔明慧相識多年，兩人因共同關注中國農村發展、婦女賦權和教育公平而結下深厚友誼。多年來，雙方合作拍攝了三部以中國農村為背景的紀錄片——《雀鳥村》(Sparrow Village)、《沒有五年級》(Yellow River Brothers)和《苗醫》(Miao Doctor)。

已史華裔紀錄片導演崔明慧紀念會18日在紐約舉行，滋根基金會創始人楊貴平發表感言追思摯友。(滋根基金會提供)

這些作品真實記錄了中國鄉村的發展變遷，聚焦農村女性、少數民族、鄉村醫生和農民工等普通勞動者的生活故事與堅韌精神，成為雙方長期合作的重要見證。

傑出導演 關心普通人

楊貴平表示，崔明慧不僅是一位傑出的紀錄片導演，更是一位始終關心普通人命運、勇於用鏡頭記錄時代的行動者。她始終相信，紀錄片不僅是一種藝術表達，更是一種推動社會進步、促進人與人相互理解的重要力量。

已史華裔紀錄片導演崔明慧紀念會18日在紐約舉行。(滋根基金會提供)

滋根基金會理事胡雙多表示，作為年輕的一代，將傳承崔明慧導演所宣導的人文精神，深化國際文化交流與公益合作，持續推動鄉村教育、婦女發展、文化傳承和生態環境保護事業。

崔明慧留下的不僅是一部部珍貴的紀錄片，更是一份跨越國界、跨越時代的人文精神遺產。

她的作品將繼續啟發未來一代紀錄片人，以影像記錄時代，以藝術推動社會進步，以真誠和勇氣守護社會良知。

小檔案／《雀鳥村》(Sparrow Village)

幾個穿著苗族傳統服裝的女孩在鏡頭前，領著其他孩子圍成一圈，踏著輕快舞步。接著，這群孩子卸下亮麗的衣飾，一個個都是清秀近似學齡年紀的樣貌，其中一位說：「我很想去念書，但是家裡得殺掉一頭辛苦養大的豬，才供得起我的學費……。」這是紀錄片《雀鳥村》的一幕。這是一部由美國滋根基金會與紐約大學合作拍攝的紀錄片，講述中國西南偏遠農村（特別是貴州地區）失學女童克服惡劣環境、爭取受教育機會的感人歷程。