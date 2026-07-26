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料理功夫／草莓小餅乾

江碧琪
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食材：室溫無鹽奶油2條、糖3/4杯、牛奶3大匙、蛋1個、香草精1小匙、中筋麵粉3杯、泡打粉1.5小匙、鹽1/2小匙。

配料：草莓果醬。

工具：1.5吋圓形餅模或小瓶蓋一個。

作法：

1.在大碗中，放入室溫無鹽奶油和糖，用電動打蛋機以中速打發均勻。

2.加入牛奶、蛋、香草精再繼續打發2分鐘備用。

3.在另一碗中，倒入中筋麵粉、泡打粉、鹽混合均勻並過篩。

4.將乾粉慢慢地倒入液體碗中，混合成絮，再把麵絮倒入一個乾淨的塑膠袋中。

5.隔著膠袋用手捏揉成團，最後把麵團放一旁，醒30分鐘備用。

6.分幾次取出麵團，用擀麵棍擀成1/4吋厚的餅皮，再用圓型模具壓割成餅乾生胚，中間可用筷子印一個凹槽。

7.把生胚放在鋪有烘焙紙的烤盤上，放入適量的果醬，每個間隔約有1吋距離。

8.烤箱預熱400°F，餅乾生胚放烤箱中層，烤8~10分鐘即成。

小建議：

1.用1.5吋圓形模具，可做約100多個小餅乾。

2.醒好的麵團，可放冷藏，等要做餅乾時，再取出回溫開始做。

精華 FAQ

  • 主要材料包含室溫無鹽奶油、糖、牛奶、蛋、香草精，以及中筋麵粉、泡打粉與鹽，先將濕料與乾料分開混合，再合併成麵團。

  • 麵團拌好後要放入乾淨塑膠袋中捏揉成團，並靜置醒30分鐘；若暫時不做，也可冷藏保存，使用前再回溫即可。

  • 將壓好的生胚放在烘焙紙上，中間放少量草莓果醬，烤箱預熱400°F後烘烤8至10分鐘，約可做出100多個小餅乾。

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