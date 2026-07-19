牛蒡是一種容易取得的食材，一般的中國超市都有販售，被稱為「東洋人參」。它能有效控制膽固醇和血糖 水平，可充當腸道益生菌的養分，幫助消化和吸收營養。它含有豐富的膳食纖維和多種營養素，胡蘿蔔素含量甚至比胡蘿蔔還高，對於清熱消腫、健脾開胃、清除體內廢物、排毒養生都有好處。

食材：

1.牛蒡1/2條、紅蘿蔔1/2條、麻油適量。

2.配料：西芹2條、辣椒適量、芝麻適量。

3.調味料(皆適量)：醬油、味醂、糖、料酒。

4.其他：白醋2小匙、水1杯。

作法：

1.在大碗中倒入醋和水，混合均勻備用。

2.牛蒡用刀輕刮外皮，沖洗乾淨，先切斜刀片再切絲，然後放入醋水中浸泡，以防變黑。

3.辣椒切小粒，紅蘿蔔削皮切斜刀片再切絲，西芹也要去筋切絲備用。

4.鍋中放適量麻油，油熱後放入辣椒爆香，再放入牛蒡絲、紅蘿蔔絲、芹菜絲炒軟，改中小火，加入調味料拌炒至收汁。

5.盛盤時，再撒上白芝麻點綴即可。

小建議：

1.牛蒡皮很薄，用刀輕刮即可，不要用削皮刀削。

2.不吃辣的話，辣椒可省略。

精華 FAQ Q1：牛蒡在這道料理中為何被視為健康食材？ 牛蒡含有豐富膳食纖維、多種營養素與較高胡蘿蔔素，能幫助控制膽固醇和血糖，也可促進腸道益生菌作用，對消化與排毒養生都有益。

Q2：金平牛蒡的主要食材與配料有哪些？ 主要材料是牛蒡、紅蘿蔔與麻油，配料包括西芹、辣椒和白芝麻，調味則用醬油、味醂、糖、料酒，再加白醋與水處理牛蒡。

Q3：牛蒡烹調前有什麼重要處理步驟與小建議？ 牛蒡先輕刮薄皮、切絲後泡醋水避免氧化變黑，炒時先爆香辣椒再下蔬菜，中小火拌入調味料收汁；不吃辣者可省略辣椒。

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