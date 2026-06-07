旅遊／世外桃源 瑞士美麗又昂貴

從花橋看圖恩。（圖／作者提供）

2025年8月從義大利 科莫湖北行進入瑞士 ，原本擔心翻越阿爾卑斯山有難度，沒想到瑞士的公路實在好，路況平穩順暢，風景優美，邊走邊玩。

大城堡 曾是軍事要塞

第一站是大城堡（Castelgrand Castle），位於瑞士南部貝林佐納（Bellinzona）市中心的一塊岩石山丘上，乘電梯上城堡，走在城堡的圍牆上，俯瞰群山環抱中的貝林佐納，抬望眼，第二座和第三座城堡盡在眼簾中。城堡內有兩座塔樓，白塔建於13世紀，黑塔建於14 世紀。考古專家說這座城堡最初建於西元前一世紀，曾是阿爾卑斯交通要道上的軍事要塞。

瑞士貝林佐納的蒙特貝洛城堡。（圖／作者提供）

第二座城堡蒙特貝洛（Montebello Castle）比大城堡複雜有趣，由科莫領主魯斯卡家族建造；第三座城堡薩索科爾巴羅建於15世紀，1900年淪為廢墟，雖然現已被州政府收回。

這三座城堡都於2000年被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。

離開城堡，旋轉行駛於阿爾卑斯山脈中，在高達2016米的聖哥達山口休息，舉目四顧，山巒起伏，層次分明，峽谷山色近綠遠灰，谷中屋舍斑斑點點，道路縱橫，風景壯麗，據說這裡是駕駛和騎行愛好者的天堂。

隆格恩湖 瑞士馬爾地夫

下山時風景更好，湖泊高山、風車彎路、瀑布農莊、鏤空隧道 、溪水潺潺、奇峰異石，綠植在陡立的山壁上蛇形舞動，一串連綿不斷的三角形山峰像恐龍背脊。

突然一汪綠如翡翠的湖泊呈現眼前，原來我們來到隆格恩湖，這個海拔688米的高山湖泊，20世紀初因建水利發電大壩，加大了面積與深度。但並沒有破環原有的自然風光，而且更加美麗，素有瑞士馬爾地夫之稱。許多人專門到此打卡，在那裡可以看到雄偉的皮拉圖斯山，路邊的木屋教堂和山坡上的牧場，充滿阿爾卑斯風情。

《愛的迫降》取景地 打卡

再向前行十幾分鐘，來到韓劇《愛的迫降》取景地伊瑟爾特瓦爾德（Iseltwald），因此劇在亞洲遊客中聲名大噪，劇中男主角彈鋼琴的碼頭成為粉絲打卡聖地，我們去時有韓國人在排隊等候拍照，門票8瑞士法郎，我雖然很喜歡這部連續劇，但還沒有淪為粉絲，在不收費的湖邊留影告辭。

《愛的迫降》電視劇取景地伊瑟爾特瓦爾德湖邊。（圖／作者提供）

收費碼頭非常小，只有二、三米長，一米寬，據說拍攝時放的是一架道具鋼琴。但湖水碧綠，小船蕩漾，如詩如畫，岸邊的木屋鮮花與綠水青山搭配得相得益彰，無愧為瑞士最上鏡的村莊。

傍晚7點我們來到施比茨，入住圖恩湖畔的四星酒店Belvédère Strandhotel Spiez，第一夜的經歷不太愉快，我們住的房間沒有空調，一晚500美元卻沒空調，實難接受。後來五天的經歷，我終於適應了瑞士房價昂貴的現實。

施比茨城堡 由貴族所建

施比茨是圖恩湖畔的一個小鎮，群山環抱，湖光山色，風景如畫。第二天清晨步行到近在咫尺的施比茨城堡（Schloss Spiez），城堡是施比茨最具代表性的歷史建築，初建於西元10世紀左右，最早由貴族馮‧施比茨家族所建，之後幾經易主，逐漸擴建為如今的模樣。城堡內設有博物館，展示施比茨的歷史、城堡舊主的生活方式，以及地區文化。

圖恩花橋 可玩平板衝浪

從施比茨乘火車，十來分鐘後到達圖恩（Thun），一座位於圖恩湖北端，兼具歷史與現代氣息的小城，我非常喜歡那裡。圖恩比施比茨熱鬧許多，我們從車站走到著名的花橋，看到幾個年輕人在橋下玩平板衝浪，他們身著黑色緊身衣，在翡翠般的河水中，逆浪衝行，白色的水花與黑衣綠水相輔相成，吸引遊人駐足。

圖恩花橋。（圖／作者提供）

我們誤打誤撞來到圖恩城堡（Schloss Thun），這座始建於12世紀的城堡矗立在小鎮最高處，從塔樓可俯瞰全城與圖恩湖的美景。城堡外教堂一處的景色更是美輪美奐，黃花、老屋、河流、高山、藍天、白雲聚集一堂，猶如世外桃源。

首都伯恩 充滿歷史底蘊

乘火車繼續前行，來到瑞士首都伯恩（Bern），從車站出來，沒多久就進入伯恩有名的拱廊街，它是歐洲最長的有頂購物長廊街，無論晴雨都可悠哉購物。伯恩精緻迷人，充滿歷史底蘊，1848年就是瑞士聯邦政府所在地，古城1983年就被定為世界文化遺產。建於13世紀的鐘樓是老城的地標，可惜空中電線縱橫交錯，無法拍攝理想照片。

接著我們步行到阿勒河畔的熊苑，看到三隻黑熊在橋下走動。到伯恩旅遊的人基本都會光顧此處，因為Bern一字來源於德語熊，據說該城的締造者當初決定以他獵捕到的第一隻動物命名城市，他捕到了熊，於是熊成為這個城市的象徵。

勞特布龍嫩 瀑布成群

我們在施比茨住了兩夜，然後租了一輛SUV前行，先開往勞特布龍嫩（Lauterbrunnen），名字意為「許多泉水」，位於因特拉肯和少女峰之間，以壯觀的瀑布和典型的高山風光聞名。勞特布龍嫩山谷中分布約72條大小瀑布，其中最著名的是施陶河瀑布（Staubbachfall），歐洲最高的自由落體瀑布之一（約300米高）。

勞特布龍嫩瀑布。（圖／作者提供）

冒險之巔 提供高空飛翔

格林德瓦費爾斯特（Grindelwald First）海拔約2168米，以冒險活動和壯麗的阿爾卑斯風光著稱，它被稱為「冒險之巔」（Top of Adventure）。我乘纜車上到最高點，那裡有一條建在懸崖上的鋼結構步道與空中橋，在橋頭可俯瞰格林德瓦山谷，背後是雄偉的艾格峰（Eiger）。 許多人到此是為體驗冒險，我一路看到有人體驗高速滑索，有人在高空山間體驗飛翔；中國遊客喜歡山地卡丁車，從最高山路上滑行到中途站，相對安全。

我獨自前往雪朗峰（Schilthorn），站在觀景台，360度阿爾卑斯連綿的山巒盡在視野中，可清晰看到艾格峰、僧侶峰和少女峰，我彷彿置身於世界之巔，被群山環抱，那裡的廣褒無邊令我感動莫名。

雪朗峰。（圖／作者提供）

山頂有一360度旋轉的皮茲‧格洛麗亞（Piz Gloria）景觀餐廳，可邊用餐邊欣賞群峰美景；還有007龐德世界（Bond World）主題館。

貝阿騰貝格 美如畫卷

瑞士的第四夜，入住貝阿騰貝格，酒店位於圖恩湖畔的山崖上，房間正對壯麗的阿爾卑斯山脈，一陣大雨，霧鎖山湖。我們在房間陽台上用餐，聽雨聲看著美景，舉杯小酌，幸福感滿滿。翌日清晨，白雲如帶，環繞群山，一縷晨曦，照亮山峰，山水一色，美如畫卷。

貝阿騰貝格風光。（圖／作者提供）

瑞士的最後一站是蘇黎世，我們住在老城區，離國家博物館很近。博物館內容繁雜，收藏品涵蓋史前、羅馬時代、中世紀、文藝復興直至現代。博物館本身就是一件藝術品，建於1898年，融合多種建築風格。收藏館有個巨大的穹頂，像一座藝術殿堂。

最後一夜入住的酒店出門便是蘇黎世聖母大教堂，買票進去才知，它是蘇黎世最古老的聖殿之一，建於853年，最初為修女院，1524年這座修道院及其財產一併捐給市政府。