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生活／夜間派對 打牌配奶茶 年輕人上癮

記者張庭瑜
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Moncha Cafe創辦人曹毅龍希望將咖啡廳打造成華人社區的社交聚集地。(記者...
Moncha Cafe創辦人曹毅龍希望將咖啡廳打造成華人社區的社交聚集地。(記者張庭瑜╱攝影)

南加華人聚居城市--阿罕布拉商場燈光閃爍的夜間活動現場，年輕人一邊喝珍珠奶茶、一邊圍坐麻將桌前研究牌型；另一頭，洛杉磯華人聚居區的奶茶店裡，也不時傳出洗牌與笑鬧聲。曾被視為長輩娛樂的麻將，如今正透過社群媒體、夜間派對與亞洲文化潮流，在南加州年輕世代之間快速翻紅。

位於洛杉磯華人聚居區的Moncha Cafe，正是這波風潮的代表之一。創辦人曹毅龍為秘魯華裔，家族背景橫跨中秘兩地文化，店內菜單也刻意融入秘魯元素，希望在競爭激烈、風格日趨同質化的奶茶市場中打造差異。

他表示，選擇在華人社區開店，除商業考量，更希望找回奶茶店過去作為社區社交中心的功能。如今不少奶茶店已轉為「買了就走」的消費模式，顧客之間缺乏真正的交流與連結。

為改變這種情況，他有意識地將各類社交活動帶入店內，包括紙牌遊戲、編織課程與麻將活動，希望讓店面成為人們願意停留、互動並建立關係的空間。曹毅龍表示，目前店內與兩個專門推廣麻將的Instagram社群合作，並採取不同形式經營。其中一個以自由對局為主，顧客點飲料後即可開桌；另一個則由來自香港的老師Janet主導，以課程形式推廣港式麻將。

他坦言，麻將活動初期也曾引發外界對「是否會演變成賭博」的疑慮，但透過教學課程形式推廣後，反而降低戒心，讓更多原本持觀望態度的客人願意參與。曹毅龍其實也是近幾個月才真正學會打麻將。他笑說，雖然從小身邊就有家人打牌，但始終「抓不到訣竅」，直到最近才逐漸理解遊戲邏輯。

除社區型活動外，以年輕世代為主的麻將夜間派對，也正在大洛杉磯地區迅速興起。南加珍珠奶茶路跑俱樂部(SoCal Boba Run Club)也定期舉辦結合麻將、音樂與社交的夜間活動，主打Z世代族群，目前已吸引數百人次參與。

南加 阿罕布拉 洛杉磯

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