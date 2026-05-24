國殤日專題／數位傳記 讓世人記住被遺忘的亞裔老兵

洛杉磯國家公墓國殤日舉行紀念活動，三軍儀仗隊英姿颯爽。(丁曙／攝影)

國旗、鮮花、軍樂，每年5月下旬的國殤日(Memorial Day)紀念儀式，幾千名各界代表來到洛杉磯 國家公墓(Los Angeles National Cemetery，LANC)，緬懷從內戰至當下為國捐軀的美軍英雄，遺屬們在烈士墓碑前置放一束鮮花，說一聲「安息吧，我的親人！」

洛杉磯國家公墓始建於1889年，目前安葬著大約8萬5000名烈士或退伍軍人，他們分別參加過美國內戰、美墨戰爭、一戰、二戰、韓戰、越戰，以及當代的伊拉克 、阿富汗等戰爭。但是，很多人並不知道，這個國家公墓也是300多名非洲裔「水牛兵」(Buffalo Soldiers)的安息之地，南北戰爭後他們派駐美西邊境服役。此外，還有許多亞裔 軍人，特別是華裔和日裔老兵也安葬於此。

然而，由於歷史原因，少數族裔美軍往往被忽視甚至遺忘。直到近年來，該公墓附近的洛約拉・瑪麗蒙特大學(Loyola Marymount University，LMU)，在聯邦退伍軍人事務部(Veterans Affairs，VA)和國家公墓管理局的資助下，啟動了一個「LMU數位老兵傳記項目」(LMU Digital Veterans Legacy Project，LDVL)，發掘並宣傳他們鮮為人知的歷史遺產。

越戰美軍華裔老兵、銅星勳章獲得者周國華，擔任老兵數位傳記項目顧問。(周國華提供)

少數族裔貢獻 不容抹滅

LMU老兵數位傳記項目，由瑪麗蒙特大學的多學科學者團隊執行，撰寫安葬於洛杉磯國家公墓的烈士和退伍軍人，重點是非洲裔「水牛兵」和亞裔老兵生平的故事，提升他們的社會地位及肯定其歷史貢獻，讓更多人了解少數族裔保家衛國的貢獻。另一方面，LMU的師生也透過該研究項目，建立可靠的資料庫並開發數位媒體，包括社交帖子、短視頻、線上課程等。

據LMU官網介紹，老兵傳記項目規畫四年完成，2022年啟動，2025年落成。前兩年的重點關注「水牛兵」以及亞裔老兵，其中第一年的任務分為四步走。

第一階段：確定研究少數族裔老兵的主要方法 ，制定標準指導方針。作業程序設計包括查找或創建埋葬於洛杉磯公墓中的軍人名單(LANC墓園尚未建立數據庫)；從公共數據源中查找相關信息；了解退伍軍人經歷的重要性；最終確定研究項目範圍的標準；為少數族裔老兵撰寫傳記。

第二階段：對埋葬在洛杉磯公墓的亞裔和非洲裔老兵進行模型研究。課題包括，華裔及亞裔老兵項目。發動洛杉磯中華會館、美國退伍軍人協會華埠628分會、南加州華人歷史學會(CHSSC)、華美博物館、洛杉磯加州大學(UCLA)亞美研究中心等團體協助。

第三階段：通過公共網站和數據庫，創建和維護一個開放平台，其中包含未來少數族裔退伍軍人研究項目的指南和資源；聘請專業人員將紙質文檔轉換為數位格式；允許個人添加新信息的註冊表；教師和學生可以採訪從原材料到其他項目的研究進展。

第四階段：在第一年底公開展示模型研究結果。激勵學校師生創建自己的少數族裔退伍軍人研究課題和課程，以及邀請來自洛杉磯和聖蓋博谷(San Gabriel Valley)地區的亞裔高中生，參加並繼續研究埋葬在洛杉磯國家公墓的亞裔老兵。

在以後的研究課題中，又增加了女性退伍軍人。第四年，則透過社區參與以及與洛杉磯聯合學區(LAUSD)和當地大學空軍後備役軍官訓練隊(AF-ROTC)的合作，分享這些故事。此外，還啟動了教師大使項目，鼓勵教師創建課程計畫和開發學習資源，並發布在網站上廣泛傳播。

作為該項目的一部分，文字和視聽故事由LMU大學生和附屬高中的學生共同研究和撰寫。他們運用各種資訊，研究了其中的120多位老兵，製作了包括紀念冊、展覽會和傳記在內的數位內容，並上傳至老兵遺產紀念網站。

華裔陸軍資訊技術官冬梅(右)和海軍醫務官斯通參加洛杉磯國家公墓國殤日紀念活動。(丁曙／攝影)

亞裔老兵協會 全力支持

越戰美軍華裔老兵、銅星勳章(Bronze Star Medal)獲得者周國華(Peter M. Chow)，2022年應美國退伍軍人事務部聘請，擔任該傳記項目顧問，為美軍亞裔老兵立傳，向社會敘說他們的故事，對國家的貢獻和犧牲。

周國華負責聯絡洛杉磯地區相關的華人和亞裔組織，幫助建立和維護LDVL項目委員會主任和這些組織領袖的關係。他還與這些組織合作，通過公共活動、公告和新聞發布會，從華裔和亞裔社區收集退伍軍人的信息。

洛杉磯加州大學(UCLA)亞美中心「責任與榮譽」(DUTY & HONOR)主編Marjorie Lee也應邀參與，她就亞裔美軍的歷史事蹟及其對美國社會的貢獻發表了演講。

周國華還代表他創建的「亞裔老兵全美協會」(NOAAV)，致信國家公墓管理局 (NCA)項目總監Denise Rosier博士，響應聯邦退伍軍人事務部的遺產獎助計畫 (Veterans Legacy Grant Program)，並撰寫了一份承諾書支持該合作項目，並負責聯絡和協調華裔及亞裔老兵組織和華人團體，成為LDVL項目的重要組成部分。

周國華表示，通過亞裔老兵全美協會，協助瑪麗蒙特大學和洛杉磯國家公墓管理局來實現目標。他在項目諮詢委員會任職，參加定期會議，開發數位產品等。作為顧問委員會成員，他參與大學生和高中生研究項目的審查過程並提供建議。相關產品包括書籍、短片、圖畫、教育手冊以及電子數據庫，所有資源面向公眾開放，並根據高中學生的學習目標量身定制。

周國華專注於被忽視的、來自邊緣化或代表性不足的群體的老兵，講述他們的故事。因此，他從美國退伍軍人628 協會招募成員，參與在西洛杉磯國家公墓的調研項目，並確保研究數據、故事、活動和產品，達到國家公墓管理局的績效指標。

出征阿富汗犧牲的美國陸軍華裔軍官李金洙。(LMU老兵數位傳記官網)

收錄紀念冊 多媒體呈現

參與老兵數位傳記項目的瑪麗蒙特大學的本科生，撰寫和設計了2023年夏季紀念冊(LDVL Project Summer 2023 Flipping Book)，收錄了安葬於洛杉磯國家公墓的華裔和日裔老兵的故事。由於該LDVL項目的實施，他們的生平事蹟得到整理和研究，並以數位形式發表。

洛杉磯國家公墓與洛約拉瑪麗蒙特大學 (LMU) 合作，為 LMU 的本科生提供了研究這些退伍軍人並整理其生平及遺產相關文獻的機會。本科生研究是在華裔教授王洛濱(Robin Wang，譯音)的大一研討課上進行的，時間是2023年春季。

這本數位紀念冊展示了瑪麗蒙特大學本科生在2023年春季學期研究的退伍軍人事蹟，並在當年夏季的實習計畫中製作完成。這本數位紀念冊使安葬於洛杉磯國家公墓的華裔和日裔老兵的故事重見天日，並提升了歷史上被忽視的亞裔老兵的生平事蹟。他們是安葬在洛杉磯國家公墓的355位代表性不足的少數族裔軍人中的一部分。

這些以文字、影片、照片、文件和其他媒體形式呈現的亞裔老兵的生平故事，由 LMU大學生(涵蓋不同課程和學科)，以及隸屬於LMU系統的在地高中及中學的學生共同編寫，已有303人參與了DVLP項目。這些故事首先發表在全國性的「老兵傳記紀念網站」(Veterans Legacy Memorial)，之後，故事摘要被加入到瑪麗蒙特大學的DVLP網站上。

二戰美軍陸軍航空兵少尉劉俊英傳略。(LMU老兵數位傳記官網)

社區學界參與 耗時四年

自2022年啟動以來，「老兵數位傳記」吸引一支由LMU學者和社區組織組成的多學科團隊參與。該項目由瑪麗蒙特大學心理學副教授兼首席研究員庫克( Deanna Cooke) 領導，資深研究員德拉塞爾達(Julianne De La Cerd)擔任專案經理，他們回顧四年甘苦歷程，取得的許多成就以及意想不到的驚喜。

庫克說，「我們努力讓逝者的歷史永存，並頌揚那些影響了我們國家和社區的故事和敘說。令人驚嘆的是，我們能夠利用這個經常被忽視的領域，從中挖掘出如此多的故事，而這些故事又能影響到許多年輕人，這種聯繫意義非凡。」

他認為，「讓年輕人思考這些故事，研究他們，深入挖掘那些曾經為了國家的發展做出貢獻的人們，尤其是在他們所處的截然不同的環境下，很有意義。」例如，那些曾在二戰集中營被監禁的日裔美國人，出獄後加入美軍走上戰場。「這能引導現在的年輕人思考，他們為什麼選擇參軍？為什麼會從集中營走出來後投身軍旅？因為他們要證明自己熱愛和忠誠這個國家。」

德拉塞爾達說，「身處多元化的洛杉磯地區，獨特的歷史背景和視角讓學生們能夠從歷史中看到自己的身影。增強自豪感和歸屬感，讓他們更有責任感去理解，自己的未來如何影響社區。」

德拉塞爾達表示，已有263名洛約拉瑪麗蒙特大學(LMU)的學生，透過參與十門由不同教師開設的課程作業參與了該計畫。39名LMU學生被聘為實習生。14名後備軍官訓練隊學員也參與其中，還有47名教師接受了該計畫的培訓，並透過大學研討會制定了課程計畫。

周國華表示，老兵傳記項目透過數位媒體、開放平台和示範研究，保存了美軍老兵的遺產和貢獻，提供可靠的研究史實，並激勵後代銘記他們的犧牲。美國亞裔退伍軍人協會很榮幸支持DVLP項目，教育學生了解少數族裔承擔的歷史使命，以及分享亞裔老兵的資源和人脈，並將馬利蒙特大學(LMU)與亞裔更廣泛並更深入地聯繫起來。他認為，該項目是向少數族裔老兵致敬，敘說他們的故事並能夠傳承給後代。

洛杉磯國家公墓國殤日紀念活動，民眾齊向英烈致敬。(丁曙／攝影)

22位華裔老兵 登錄傳記

2025年7月，洛約拉瑪麗蒙特大學(LMU)的老兵傳記項目獲得聯邦退伍軍人事務部(Veteran Affairs，VA)35萬美元資助。該部指出，該老兵傳記項目是一項教育計畫，旨在透過合作研究和數位故事講述，緬懷安葬於國家公墓的美國退伍軍人。該計畫與當地學校、社區組織、後備軍官訓練隊(ROTC)計畫以及國家公墓合作，將退伍軍人的故事融入中小學和大學課程。

DVLP計畫已吸引了524名學生參與，並製作了291個老兵傳記。在2025-2026學年，該計畫培訓五名教師大使，每人負責開發和實施三個與課程相符的教學計畫，並指導學生研究當地退伍軍人，創作數位媒體計畫。 LMU動員社區參與，並邀請教育工作者和社區成員推薦與當地社區緊密聯繫的退伍軍人。該計畫旨在促進公民參與，緬懷退伍軍人的功績，豐富學生的教學內容，並繼續為學生和教師創造更多與退伍軍人相關的學習資源。

DVLP製作291個老兵傳記，登錄網址https://www.lmu.edu/academics/dvlp/veteran-specificwork/，在Veteran Biographies(老兵傳略)的欄目下有三個紅色方框，分別注明：BUFFALO SOLDIERS(非洲裔水牛兵)，CHINESE AMERICAN SOLDIERS(華美裔戰士)，JAPANESE AMERICAN SOLDIERS(日美裔戰士)。只要點擊方框，就可以看到相關的人名及傳略，包括華裔22人，日本裔10人。

烈士遺屬國殤日來到洛杉磯國家公墓，獻花紀念親人。(丁曙／攝影)

證明華人報國 從不落後

老兵傳略文字簡要。例如，陸軍航空兵少尉劉俊英(Jem Yin Lew，譯音)是一位中國移民，1924年10月26日出生於中國廣州， 12歲時隨父親移民美國。他在洛杉磯讀完高中後，二戰期間加入美軍，並擔任過多種職務，例如後勤官、副官和轟炸教官，隸屬於陸軍航空兵第3501營。

戰後，他進入洛杉磯加州大學(UCLA)就讀。有一次在前往學校的途中，他在公車站遇到了後來的妻子Alvina Ng。兩人於1948年7月3日結婚，定居洛杉磯後，育有兩子兩女。劉俊英與他人合夥擁有一家名為Blue Chip Manufacturing Company的汽車修理店。夫婦積極參與各種亞裔美國人社區活動，並加入了華美聯盟和亞裔商業協會等，他的妻子曾於1983年至1985年擔任亞裔商會主席，1993年去世。劉俊英於2008年11月29日去世，夫妻合葬於洛杉磯國家公墓。

再如，李金洙(Jinsu Lee，譯音)，1977年3月1日出生於洛杉磯。2009年8月5日應徵入伍，擔任陸軍後勤專員，駐紮在夏威夷的Schofield Barracks兵營。不久後，他被派往阿富汗(Afghanistan)駐守。2011年8月5日，不幸死於一起非作戰的事故。為了表彰他對美國的奉獻和服務，李金洙被授予國防服役勳章、全球反恐戰爭勳章、陸軍服役勳帶和戰鬥行動徽章。在他過世後，又被追授阿富汗戰役服役勳章(帶星)、陸軍優良行為勳章和陸軍海外服役勳帶。李金洙已婚，育有三個孩子。

數年前在一次國殤紀念日活動中，三軍儀仗隊中有兩名華人，一位是陸軍通訊技術官冬梅(Amy Ou)，一位是海軍醫務官斯通(Gilbert Stone)，他們曾經開赴伊拉克前線駐防一年，經歷過生與死的考驗。他們表示，美國華人雖是少數族裔，但從軍報國、共赴國難向來不落人後。安葬於洛杉磯國家公墓英烈們，激勵著華裔青年們傳承前輩光榮傳統，保家衛國，不怕犧牲。