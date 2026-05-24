娛樂／Prada惡魔2回歸 聯名橫掃精品到藥妝

「穿著prada的惡魔2」電影海報。（取材自IMDb）

時隔20年，好萊塢 最受矚目的時尚電影續集「穿著Prada的惡魔2」（The Devil Wears Prada 2，又譯「穿著普拉達的女王2」）正式回歸，這部電影不再只是大銀幕上的高跟鞋與時裝秀，更是一場席捲奢華精品到平價商品、乃至連鎖藥妝店的超級品牌聯名風暴。

有線電視新聞網（CNN）報導，時尚魔頭米蘭達（Miranda Priestly）睽違20年回歸大銀幕，「穿著Prada的惡魔2」（The Devil Wears Prada 2）本月2日在全球院線同步上映，但早在正式公開播映之前，鋪天蓋地的品牌聯名行銷攻勢便已搶先引爆話題並攻占各大媒體、時尚雜誌與社群媒體 版面。

官方合作&授權協議 精品、日用品雙軌並行

從巴黎高級時裝工坊迪奧（Dior）、義大利奢侈品牌范倫鐵諾（Valentino）的香水聯名，到便利商店旁藥妝店架上的聯名指甲剪與睫毛夾，這部電影的文化影響力，似乎深入各階層民眾的日常生活，而這一切都是迪士尼（Disney ）精心策畫的結果。

這場聯名熱潮結合了兩種天南地北的合作模式，分別是「官方合作」（Official Partnership）與「授權協議」（Licensing Deal）。

迪士尼工作室全球行銷合作高級副總裁莉莉布雷爾（Lylle Breier）接受CNN獨家專訪時透露，官方合作的品牌陣容星光熠熠，涵蓋美妝巨頭「巴黎萊雅」（L’Oreal Paris）、高端護膚品牌「蘭蔻」（Lancôme）、礦泉水品牌「Smartwater」、飲料大廠「健怡可樂」（Diet Coke）、星巴克（Starbucks）、三星Galaxy（Samsung Galaxy）、護髮品牌「TRESemmé」、巴西人字拖「哈瓦那」（Havaianas）、頂級濃烈伏特加「灰雁」（Grey Goose）、科技龍頭「谷歌」（Google）、德國豪華車廠「賓士」（Mercedes-Benz）、珠寶品牌「Tiffany & Co.」，以及本片最具象徵意義的兩個時尚夥伴，迪奧與范倫鐵諾香水。

另一條路線，則是授權協議所觸及的更廣大消費市場。包括沃爾瑪（Walmart）、美國快時尚「老海軍」（Old Navy）、女裝電商「Lulus」、護髮產品品牌「Tangle Teezer」，以及美容工具廠商「Tweezerman」等，都在此列。

消費者會在平價藥妝店的指甲剪包裝上，看到「穿著Prada的惡魔2」的標誌，這與劇中米蘭達那種不食人間煙火的頂級奢靡形象相比，諷刺意味十足，卻又格外契合這部電影橫跨階層、雅俗共賞的文化地位。

迪奧品牌在劇情中出現。（取材自IMDb）

與「穿著prada的惡魔2」聯名的美容用品系列。（圖／品牌官網截圖）

布雷爾強調，迪士尼的目標是將整個宣傳活動策畫得像一套完整的時裝系列，讓每一個合作環節彼此協調卻又獨具特色，共同烘托出一場文化事件。她說：「我們並沒有使用太多電影片段，我們不是要劇透，而是在慶祝。」

大型電影與品牌聯手行銷，已經成為好萊塢作品的標準操作，而且規模與精緻程度只會增加，不會減少。

從玩具到服飾 片廠品牌共創雙贏

這套行銷模式自從2007年蘋果（Apple）智慧手機iPhone問世後，隨著社群媒體與數位行銷的爆炸性發展而急速演進，從過去速食店龍頭「麥當勞」（McDonald’s）兒童餐（Happy Meals）的公仔，演變至當今追求「創造文化現象」的品牌整合策略，其核心概念都是行銷電影與品牌商品。

回顧近年最成功的案例，例如2023年以美泰兒（Mattel）玩具產品芭比娃娃（Barbie）電影「Barbie芭比」與西班牙快時尚品牌Zara的聯名合作，單項創造高達1100萬元的媒體影響力價值（Media Impact Value）。此外，2024年的音樂劇改編電影「魔法壞女巫」（Wicked）與超過400個品牌達成授權協議，其中包括以主角「艾法芭」（Elphaba）為靈感設計的Crocs聯名鞋款，以及限定版綠色通心粉，這個創意與爭議並存的商品組合，至今仍讓人印象深刻。

奧斯卡遺珠影片「橫衝直闖」（Marty Supreme）則與運動器材品牌「Joola」聯名，銷售將近1000元的乒乓球桌，以及一整套具高度品牌辨識度的橘色系運動服飾系列。

運動器材品牌「Joola」與電影「橫衝直闖」推出聯名球拍與乒乓球桌。（圖／品牌官網截圖）

數據分析科技公司Launchmetrics首席行銷長艾莉森布林格（Alison Bringé）說，這類合作對電影片廠與品牌雙方而言，都是雙贏局面，且戰略意義日益重要。她說：「它們是電影接觸新觀眾，並將文化關注轉化為商業動力的核心動力。」不過，布林格不諱言表示，這一切熱鬧的「慶典」背後，最終掏錢買單的仍是消費者。

20年後…米蘭達面對小助理的逆襲

「穿著Prada的惡魔」第一集電影於2006年上映，當年僅花費3500萬元的製作費用，就在全球斬獲超過3億2600萬元的亮眼票房，並為梅莉史翠普（Meryl Streep）贏得奧斯卡最佳女主角提名。

梅姨在「穿著Prada的惡魔」中飾演強勢的冷酷時尚雜誌主編米蘭達，安妮海瑟薇（Anne Hathaway）則飾演懵懂青澀的菜鳥助理安德莉亞薩克斯（Andrea “Andy” Sachs），那句「那是藍色，不是一般的藍色，是天藍色（cerulean blue）」的時尚宣言，至今仍是電影史上最常被引用的經典台詞之一。

「穿著Prada的惡魔」全球票房逾3.26億，時尚鐵三角在續集中再起火花。（取材自IMDb）

時隔20年，續集故事將視角轉向另一位關鍵角色。「穿著Prada的惡魔2」聚焦米蘭達與昔日另一位助理同事艾蜜莉‧查爾頓（Emily Charlton）之間的正面對決，艾蜜莉由艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）飾演，如今已從那個神經質的紅髮助理，蛻變為時尚產業界的重要人物之一，兩人地位逆轉，促成前所未有的競爭張力。與此同時，米蘭達還必須面對傳統紙本媒體衰落的時代浪潮，以及是否退休的人生抉擇。