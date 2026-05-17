養生／澱粉過量、蛋白質不足 素食者易罹患脂肪肝

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，許多素食者蛋白質吃不夠，豆腐、豆漿、豆干量太少，容易患有脂肪肝。（本報資料照片）

愈來愈多人為了健康、環保開始吃素，更有人是覺得吃素比較不油、比較不髒，身體比較輕盈、乾淨。但許多吃素的人健檢竟發現脂肪肝，但脂肪肝不就是吃太油、太胖才會引起，為何吃素的人還是有脂肪肝？醫師表示，吃素不是問題，但素食可能吃進太多澱粉、太少蛋白質，可能引發脂肪肝。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，愈來愈多臨床案例顯示，素食者體重正常、飲食清淡，但肝臟卻悄悄堆了滿滿的脂肪。原因是素食者三餐主角變成白飯、麵條、地瓜、山藥，再加上香蕉、葡萄、果汁、水果餐，這些都是碳水化合物跟果糖，吃太多，血糖 和胰島素一直處在高檔，久而久之肝臟就開始囤脂肪，形成脂肪肝。

張家銘說，另許多素食者蛋白質吃不夠，豆腐、豆漿、豆干量太少，又沒補上植物性蛋白粉、沒吃堅果，結果是肝臟沒有足夠的「材料」去處理脂肪，脂肪沒地方去，只好留在原地，卡在肝細胞裡。

除飲食習慣外，包括FADS1/FADS2、PNPLA3、TM6SF2等基因變異，造成有些人就算吃得再清淡，還是容易在肝臟堆油。因此，脂肪肝不是胖子專屬，很多瘦瘦的素食者一樣有脂肪肝。

大家會問，素食者應怎麼調整，才有更健康的吃素方法？張家銘建議，主食不要只吃白飯和麵，多吃全穀、藜麥、糙米，澱粉少一點，蛋白質補起來，豆腐、豆漿、植物性蛋白粉安排進去，高油種子吃可以，但別過量，記得也補點藻油DHA。

張家銘提醒，平時運動、睡眠、壓力管理，是保護肝臟不能少的一環，而吃得清淡，更要吃得剛好，懂得自己身體特性，讓吃素更健康。