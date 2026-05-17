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料理功夫／青椒3式

朵澐
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青椒炒肉絲
青椒炒肉絲

青椒是許多小孩子討厭的蔬菜，雖然有一點特殊氣味，但烹調後那個味道幾乎消失，我特別喜歡。

青椒炒肉絲

材料：青椒2顆、肉絲300克、蒜頭5瓣、鹽巴、橄欖油、清水。

作法：

1.青椒洗淨切開去籽，再切成條狀備用。

2.肉絲加少許鹽巴醃一下；蒜瓣拍扁去皮，對半切。

3.平底鍋倒油放蒜瓣炒香，加肉絲拌炒，最後放青椒翻炒。喜歡清脆口感可炒約2分鐘；柔軟口感則可燜炒約6分鐘，最後加少許鹽調味，關火盛盤。

素肉炒青椒

材料：青椒1顆、胡蘿蔔少許、洋蔥1∕4顆、素肉、鹽巴、橄欖油、清水。

作法：

1.素肉以清水泡發備用。

2.青椒洗淨去籽切塊；胡蘿蔔去皮切片；洋蔥去皮切片。

3.平底鍋倒入適量油，先放入洋蔥片炒香後撈起，再放入胡蘿蔔片拌炒，加入少許水炒至微軟。接著放入泡發好的素肉拌炒，再加青椒片與少量水拌炒，最後把洋蔥片回鍋混合，加鹽，炒約6分鐘即可盛盤。

素炒雙椒

材料：青椒1顆、黃椒1顆、木耳10克、洋蔥1∕4顆、胡蘿蔔少許、鹽巴、橄欖油、清水。

作法：

1.乾木耳泡發後切片，再用滾水燙過備用。

2.青椒、黃椒洗淨去籽切塊；胡蘿蔔去皮切片；洋蔥切片。

3.平底鍋倒適量油放入洋蔥片炒香後撈起，再放入胡蘿蔔片拌炒，加入少許水炒至稍微變軟。接著放青椒、黃椒拌炒，再加木耳片翻炒，最後把洋蔥片回鍋混合，加適量鹽巴，炒約7分鐘即可盛盤。

素肉炒青椒
素肉炒青椒

素炒雙椒
素炒雙椒

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