料理功夫／家常日式高麗菜炊飯

如果您懷念家鄉的味道，這道高麗菜炊飯絕對是首選。高麗菜經烹煮後會釋放水分與甜味，米粒則會吸收醬油與配料的精華，口感濕潤且富有層次感。

材料：白米（洗淨備用）、高麗菜切小片、紅蘿蔔切絲、乾貨蝦米泡水瀝乾、香菇切絲。

辛香料：蔥花、洋蔥（或紅蔥頭酥）。

作法：

1.準備好所有新鮮食材。高麗菜的份量可以稍微多一點，煮完後縮水會與米飯完美融合。蝦米與香菇是這道菜的香氣來源，絕對不能少。

2.在鍋中倒入少許油，先下蔥花、洋蔥煸炒至透明，接著放入蝦米與香菇絲。

持續翻炒直到蝦米的鮮味與香菇的香氣完全釋放，這是整鍋飯好吃的關鍵。

3.蔬菜合體：將紅蘿蔔絲與大量的高麗菜鋪進鍋中。這時可以加入少許醬油、鹽與白胡椒粉調味，稍微翻炒讓蔬菜與油脂融合，鎖住甜味。

4.下米燜煮：將洗好的白米鋪在蔬菜上方，加入適量的水。按下電鍋開關或以中小火燜煮。隨著溫度升高，蔬菜的水分會滲透到米芯中，讓飯粒呈現剔透的琥珀色。

5.拌勻盛盤：開關跳起後，別急著開蓋，燜煮10分鐘讓米飯更Q彈。打開鍋蓋，用飯勺輕輕將底部的焦香味與頂層的高麗菜攪拌均勻，一份色香味俱全的鹹飯就完成了。

這道高麗菜炊飯不需要繁複技巧，只要掌握食材的新鮮與火候，就能煮出帶著家常記憶的香氣。掀開鍋蓋的瞬間，蒸氣裡混合著蔬菜甜味與醬香，往往讓人忍不住多添一碗飯，也是一道適合全家共享的療癒料理。

ps：

1.水分控制：因為高麗菜本身含水量高，煮飯的水量建議比平常略少半杯，這樣煮出來的飯才不會過於軟爛。

2.豐富選擇：若想增加飽足感，也可以在爆香階段加入豬五花肉絲，油脂的香氣會讓這道飯更具古早味。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。