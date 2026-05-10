養生／養肝排毒 多吃綠色蔬菜

蘆筍溫潤性質與富含葉酸、膳食纖維的營養價值，可幫助身體順應節氣變化。（圖／123RF）

春天萬物復甦之際，氣候仍然冷熱多變，中醫認為此時節人體容易受到外邪侵襲而感冒生病。

五行養生中，春天對應五色中的「青」色，中醫理論認為，多吃綠色的食物有助於養肝、排毒。台灣中醫師公會全聯會常務理事、中醫師陳潮宗指出，春季肝氣旺盛，養生重點在於「養肝」，「肝主疏泄，能調暢氣機、疏泄情志」。春季肝氣易鬱結，因此保持氣血順暢條達，是養生的關鍵。

春天養肝排毒，陳潮宗建議要多吃綠色蔬菜，例如：菠菜、芹菜、韭菜等，有助於疏肝理氣。另外，春天正值蘆筍盛產季，是最佳賞味期限，其溫潤性質與富含葉酸、膳食纖維的營養價值，可幫助身體順應節氣變化。枸杞、紅棗、白芍等也有助於滋補肝腎，尤其白芍有平肝益脾的功效，可泡養生飲。

春天是養生的時節，陳潮宗強調，養肝除了要多吃對的食物，還需要配合充足睡眠，可安排不超過30分鐘的午休，即使閉目養神，也會有提振精神的效果。

時令從冬天到春天，人體基礎代謝也會跟著調整，陳潮宗表示，若生理適應跟不上季節變化，白天易感到困倦、疲倦，甚至無精打采。建議從調整作息、適度運動、飲食調理、情緒調節等方面著手，讓身體跟著自然節奏走。

春天養生4重點

1.調整作息：春天適合「早睡早起」，應避免熬夜，減少睡前使用3C產品，有充足的睡眠。

2.適度運動：進行散步、慢跑、瑜伽等有氧運動，促進血液循環；要避免劇烈運動，以免過度疲勞。

3.飲食調理：多吃新鮮蔬菜水果，補充維生素；口味宜清淡，少吃油膩、辛辣、生冷的食物，避免增加脾胃負擔。

4.情緒調節：保持心情愉快，避免情緒波動過大；可外出多曬太陽促進褪黑激素分泌，有助於調節生理時鐘、減少困倦感。