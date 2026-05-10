我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讓全美最大銀行深陷緋聞和公關危機的男子 究竟何許人也？

他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆

養生／養肝排毒 多吃綠色蔬菜

廖靜清
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘆筍溫潤性質與富含葉酸、膳食纖維的營養價值，可幫助身體順應節氣變化。（圖／123...
蘆筍溫潤性質與富含葉酸、膳食纖維的營養價值，可幫助身體順應節氣變化。（圖／123RF）

春天萬物復甦之際，氣候仍然冷熱多變，中醫認為此時節人體容易受到外邪侵襲而感冒生病。

五行養生中，春天對應五色中的「青」色，中醫理論認為，多吃綠色的食物有助於養肝、排毒。台灣中醫師公會全聯會常務理事、中醫師陳潮宗指出，春季肝氣旺盛，養生重點在於「養肝」，「肝主疏泄，能調暢氣機、疏泄情志」。春季肝氣易鬱結，因此保持氣血順暢條達，是養生的關鍵。

春天養肝排毒，陳潮宗建議要多吃綠色蔬菜，例如：菠菜、芹菜、韭菜等，有助於疏肝理氣。另外，春天正值蘆筍盛產季，是最佳賞味期限，其溫潤性質與富含葉酸、膳食纖維的營養價值，可幫助身體順應節氣變化。枸杞、紅棗、白芍等也有助於滋補肝腎，尤其白芍有平肝益脾的功效，可泡養生飲。

春天是養生的時節，陳潮宗強調，養肝除了要多吃對的食物，還需要配合充足睡眠，可安排不超過30分鐘的午休，即使閉目養神，也會有提振精神的效果。

時令從冬天到春天，人體基礎代謝也會跟著調整，陳潮宗表示，若生理適應跟不上季節變化，白天易感到困倦、疲倦，甚至無精打采。建議從調整作息、適度運動、飲食調理、情緒調節等方面著手，讓身體跟著自然節奏走。

春天養生4重點

1.調整作息：春天適合「早睡早起」，應避免熬夜，減少睡前使用3C產品，有充足的睡眠。

2.適度運動：進行散步、慢跑、瑜伽等有氧運動，促進血液循環；要避免劇烈運動，以免過度疲勞。

3.飲食調理：多吃新鮮蔬菜水果，補充維生素；口味宜清淡，少吃油膩、辛辣、生冷的食物，避免增加脾胃負擔。

4.情緒調節：保持心情愉快，避免情緒波動過大；可外出多曬太陽促進褪黑激素分泌，有助於調節生理時鐘、減少困倦感。

上一則

養生／中年女性每天做5件事 為健康奠基

下一則

養生／「瘦胖子」死亡風險高52% 醫：4招改善

延伸閱讀

春夏之交恐引發濕熱體質 醫：牛蒡養生茶 助祛濕健脾

春夏之交恐引發濕熱體質 醫：牛蒡養生茶 助祛濕健脾
4月20日入「穀雨」 4生肖易損財 恐有致命血光之災…養生首重肝脾

4月20日入「穀雨」 4生肖易損財 恐有致命血光之災…養生首重肝脾
把自己當狗養能減肥？ 營養師：1周5天就好

把自己當狗養能減肥？ 營養師：1周5天就好
養生／無糖綠+半糖紅茶止咳？醫：恐痰咳

養生／無糖綠+半糖紅茶止咳？醫：恐痰咳

熱門新聞

雇主匹配401(k)是多數勞工能獲得的最高保證回報，不要錯失這項福利。（圖／123RF）

理財百科／一個動作 讓你的退休存款多數十萬

2026-05-03 02:17
在長壽與通膨壓力下，退休金資產配置需與時俱進；示意圖。（圖／123RF）

退休金／「100減去歲數」投資法 難抗通膨

2026-05-03 02:16
「盲婚試愛」製作方被控提供大量酒精、剝奪飲食與睡眠影響參加者的精神狀態；圖為劇照。（取材自IMDb）

娛樂／當實境不再真實…真人秀幕後的黑暗操控

2026-05-03 14:51
最新研究發現，蘆薈可能藏有對抗阿茲海默症的潛在武器。（美聯社）

你知道嗎／蘆薈 或能對抗阿茲海默症

2026-05-03 02:09
豌豆苗、胡蘿蔔苗、芝麻葉苗、甜菜苗等微型蔬菜，大受歡迎。（美聯社）

封面故事／沒庭院沒時間？8種「微型綠蔬」室內就能種

2026-04-26 14:10
倫敦地鐵運作效率極高，十分可靠，支援直接刷信用卡或手機支付。（作者提供）

封面故事／倫敦遊食住行 處處有學問

2026-05-03 02:28

超人氣

更多 >
邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷
垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認
福州到紐約 86歲母的跨洋人生

福州到紐約 86歲母的跨洋人生
日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事

日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事
華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程

華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程