海帶芽枸杞蒸蛋

現代人補充蛋白質的方式很多種，其中以雞蛋 的來源，屬於比較經濟且營養價值高。雞蛋的烹調花樣多，蒸蛋的做法很簡單，吃起來又順口，容易消化吸收。

基本蒸蛋作法

1.雞蛋打入碗中攪拌均勻，加入等量的水，並以少許麻油、鹽、黑胡椒調味。

2.於飯碗內抹少許麻油，倒入蛋液。

3.放入電鍋蒸煮，開關跳起後再燜約15分鐘即可。

海帶芽枸杞蒸蛋

材料：海帶芽、枸杞、雞蛋、水。

作法：海帶芽泡發、枸杞洗淨後，加入蛋液中，依基本作法蒸煮即可。

茴香鷹嘴豆蒸蛋

材料： 茴香、鷹嘴豆、雞蛋、水。

作法：鷹嘴豆浸泡4小時以上並蒸熟，茴香切碎後加入蛋液中，依基本作法蒸煮即可。

番茄玉米蒸蛋

材料：番茄、玉米粒、雞蛋、水

作法：番茄切塊、玉米粒退冰後，加入蛋液中，依基本作法蒸煮即可。

番茄玉米蒸蛋

茴香鷹嘴豆蒸蛋

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