醫藥／每天早晚量血壓 當追蹤參考值

了解自己有無高血壓，每天量血壓是關鍵。（圖／123RF）

控制血壓，除了服用藥物，首重飲食控制、減重、運動等生活調整。台灣新北市立土城醫院內科部部長、新陳代謝科主任林樹福說，要了解自己有無高血壓 ，每天量血壓至關重要，應遵守「722」守則，一旦發現收縮壓超過130毫米汞柱，應盡速就醫檢查接受治療。

林樹福說，台灣衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不要超過2400毫克（即食鹽6公克），但實際攝取情形，往往超過建議值一至兩倍。主因是許多民眾是外食族，為了讓餐點美味，多數外食重鹹、重口味，鹽是人體不可或缺，但當體內鈉離子過多，將影響心臟收縮、血管彈性，導致血壓上升。

台灣董氏基金會營養中心主任許惠玉說，鈉攝取過多與飲食習慣有關，如日本人吃飯配菜，菜類為重點調味，並以醃製醬菜為多，鈉攝取高；雖然台灣民眾現在飲食比過去清淡許多，但喜歡飯和菜混在一起吃，如焗飯、燴飯、炒飯、義大利麵等，所有食材加在一起，造成鈉攝取量高。

為遠離高血壓，應從飲食著手。林樹福說，飲食建議低鈉，少吃重口味、醃製食物，可以從「得舒飲食」（DASH）著手降低血壓。

「得舒飲食」是防高血壓飲食，強調多吃蔬菜、水果，並以全穀雜糧取代白米飯、白肉替換紅肉，並多吃堅果，多喝低脂奶；烹調選用橄欖油、芥花油、葵花油等，取代奶油、豬油、椰子油等；少吃油煎、油炸、精緻食物，多吃原型食物，降低心血管疾病風險。但要提醒的是，得舒飲食不適合腎功能、腸胃道功能不佳及少數對堅果過敏者。

林樹福說，除改變飲食習慣外，運動也十分重要，建議一周運動五天，每次30分鐘，其實任何運動都可以，如快走、跑步、重量訓練、有氧運動、瑜伽、太極拳等，有助促進規律心跳、血管彈性，及促進新陳代謝，幫助鈉離子代謝等。

「了解自己有無高血壓，每天量血壓最是關鍵。」林樹福說，血壓需要長時間量測、追蹤才有其參考價值。臨床上常見民眾往往是感覺頭痛、頭昏時，才驚覺應該量測血壓，或是到醫院就醫前才量血壓，這些都是錯誤方式。首先，在頭暈、頭昏的症狀下量測，如果量出來的血壓偏高，民眾常以為是高血壓所致，但頭暈、頭昏也可能是其他疾病所引起，不一定與血壓有關，如此一來，可能會延誤其他疾病的診斷；其次，到醫院就醫量血壓，這時醫院環境嘈雜、心情可能受到診斷與檢查報告等影響而不平靜，無法量出真正的血壓。

林樹福說，高血壓被稱為隱形殺手，往往沒有明顯症狀，容易被人輕忽，但若未好好控制血壓，影響的是全身性疾病，如腦中風、心肌梗塞等。不同於血脂、血糖等需靠抽血檢驗，血壓測量相當方便，他呼籲民眾一定要養成每天量血壓的習慣，特別是年長者應好好控制血壓，有助延年益壽。