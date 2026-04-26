我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

2028洛杉磯奧運門票為何特別貴 1文揭秘

醫藥／每天早晚量血壓 當追蹤參考值

沈能元
聽新聞
test
0:00 /0:00
了解自己有無高血壓，每天量血壓是關鍵。（圖／123RF）
了解自己有無高血壓，每天量血壓是關鍵。（圖／123RF）

控制血壓，除了服用藥物，首重飲食控制、減重、運動等生活調整。台灣新北市立土城醫院內科部部長、新陳代謝科主任林樹福說，要了解自己有無高血壓，每天量血壓至關重要，應遵守「722」守則，一旦發現收縮壓超過130毫米汞柱，應盡速就醫檢查接受治療。

林樹福說，台灣衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不要超過2400毫克（即食鹽6公克），但實際攝取情形，往往超過建議值一至兩倍。主因是許多民眾是外食族，為了讓餐點美味，多數外食重鹹、重口味，鹽是人體不可或缺，但當體內鈉離子過多，將影響心臟收縮、血管彈性，導致血壓上升。

台灣董氏基金會營養中心主任許惠玉說，鈉攝取過多與飲食習慣有關，如日本人吃飯配菜，菜類為重點調味，並以醃製醬菜為多，鈉攝取高；雖然台灣民眾現在飲食比過去清淡許多，但喜歡飯和菜混在一起吃，如焗飯、燴飯、炒飯、義大利麵等，所有食材加在一起，造成鈉攝取量高。

為遠離高血壓，應從飲食著手。林樹福說，飲食建議低鈉，少吃重口味、醃製食物，可以從「得舒飲食」（DASH）著手降低血壓。

「得舒飲食」是防高血壓飲食，強調多吃蔬菜、水果，並以全穀雜糧取代白米飯、白肉替換紅肉，並多吃堅果，多喝低脂奶；烹調選用橄欖油、芥花油、葵花油等，取代奶油、豬油、椰子油等；少吃油煎、油炸、精緻食物，多吃原型食物，降低心血管疾病風險。但要提醒的是，得舒飲食不適合腎功能、腸胃道功能不佳及少數對堅果過敏者。

林樹福說，除改變飲食習慣外，運動也十分重要，建議一周運動五天，每次30分鐘，其實任何運動都可以，如快走、跑步、重量訓練、有氧運動、瑜伽、太極拳等，有助促進規律心跳、血管彈性，及促進新陳代謝，幫助鈉離子代謝等。

「了解自己有無高血壓，每天量血壓最是關鍵。」林樹福說，血壓需要長時間量測、追蹤才有其參考價值。臨床上常見民眾往往是感覺頭痛、頭昏時，才驚覺應該量測血壓，或是到醫院就醫前才量血壓，這些都是錯誤方式。首先，在頭暈、頭昏的症狀下量測，如果量出來的血壓偏高，民眾常以為是高血壓所致，但頭暈、頭昏也可能是其他疾病所引起，不一定與血壓有關，如此一來，可能會延誤其他疾病的診斷；其次，到醫院就醫量血壓，這時醫院環境嘈雜、心情可能受到診斷與檢查報告等影響而不平靜，無法量出真正的血壓。

林樹福說，高血壓被稱為隱形殺手，往往沒有明顯症狀，容易被人輕忽，但若未好好控制血壓，影響的是全身性疾病，如腦中風、心肌梗塞等。不同於血脂、血糖等需靠抽血檢驗，血壓測量相當方便，他呼籲民眾一定要養成每天量血壓的習慣，特別是年長者應好好控制血壓，有助延年益壽。

世報陪您半世紀

高血壓

上一則

養生／早餐進食時間 研究：攸關健康

下一則

醫藥／吃血壓藥傷腎？ 醫：錯誤觀念

延伸閱讀

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

「35歲是分水嶺」男性心血管疾病發病早女性7年 醫授4招控糖降壓

「35歲是分水嶺」男性心血管疾病發病早女性7年 醫授4招控糖降壓
華人醫療服務部心臟專科網絡醫療講座成功舉辦

華人醫療服務部心臟專科網絡醫療講座成功舉辦
這款罐裝雞尾酒受歡迎 如何享用不讓血壓升高

這款罐裝雞尾酒受歡迎 如何享用不讓血壓升高

熱門新聞

私校學生進入藤校的比率，相較於公校高出不少，成為私校的吸引力之一。（路透）

私校資訊／私校天價學費直逼菁英大學 是否值得？

2026-04-19 14:13
完全不使用社群媒體，可能是青少年社交孤立或退縮的標誌。(歐新社)

迷網的一代／青少年不碰社群媒體 也非好事

2026-04-20 14:45
矽谷因為學區優秀，可幫助子女進入名門大學，成為許多中國富裕家庭移民來美的目的地。圖為巴洛阿圖高中。（美聯社）

公校教育／中國家庭移民矽谷 瞄準大學名校

2026-04-19 15:28

公校教育／12歲小天才 在家完成核融合

2026-04-19 02:26
加州排名第一的惠特尼高中學生參加運動。（丁曙／攝影）

公校教育／南加初中生考進明星高中 贏在起跑線

2026-04-20 14:05
NEST+m提供高強度與快節奏的學術課程， 雖強調科學、技術、工程和數學(STEM)課程，但也非常重視人文和藝術的發展。（美聯社）

公校教育／紐約5資優名校全市招生 強在哪裡？

2026-04-21 11:46

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程