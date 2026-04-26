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百科／每晚多睡11分鐘 心臟病風險可降低約10%

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洛杉磯福斯電視新聞（FoxLA）報導。一項發表於世界醫療學刊的最新研究顯示，改善心臟健康未必需要劇烈改變生活方式，每天只要多睡11分鐘，搭配幾個簡單習慣，就可能帶來顯著的健康效益。

這項研究近期發表在「歐洲預防心臟病學刊（European Journal of Preventive Cardiology）」。專家追蹤超過5萬3000名成年人，歷時八年。結果發現，當受試者在日常生活中進行一系列「微調」，包括每晚多睡約11分鐘、每天增加中高強度運動，以及多攝取50克蔬菜時，重大心血管事件風險可降低約10%，涵蓋心臟病發作、中風與心臟衰竭。

研究進一步指出，若能建立更完整且穩定的健康生活模式，效果更加顯著。理想狀態包括：每晚維持8至9小時睡眠、每日進行至少42分鐘中等強度運動，並採取以魚類、全穀類與乳製品為主、低加工肉類與含糖飲料的飲食習慣。與生活習慣最不健康者相比，這樣的組合可使心血管疾病風險最高降低達57%。

研究主要作者、來自澳洲雪梨大學（University of Sydney）的研究人員Nicholas Koemel表示，許多人往往忽略小改變的價值，但事實上，「在生活中幾個面向做出微小調整，累積起來能對心血管健康產生出乎意料的正面影響」。

值得注意的是，本研究採用可穿戴設備追蹤參與者的睡眠與活動狀況，相較於過去依賴自我回報的方式，數據更為客觀。然而，研究仍屬觀察性設計，僅顯示相關性，尚無法證明直接因果關係；此外，飲食資料仍仰賴受試者自述，可能存在一定誤差。

研究團隊也強調，睡眠、飲食與運動並非獨立存在，而是在日常生活中彼此影響、相互作用。例如，睡眠不足可能改變食慾與飲食選擇，而運動則有助於改善睡眠品質。正因如此，同時從多個面向進行小幅調整，比單一改變更具意義。

專家指出，這項研究傳遞出一個重要訊息：健康不一定來自劇烈改變，而是來自日復一日、可持續的小習慣累積。哪怕只是每天多睡幾分鐘，也可能成為改善心臟健康的起點。

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