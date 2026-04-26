生機勃勃（鹽焗小雞腿）

生機勃勃（鹽焗小雞腿）

材料：小雞腿四個、鹽焗雞粉若干、生抽（淡醬油）一大勺。

作法：

1.雞腿先用一勺精鹽醃製至少半小時，再抹上生抽，最後均勻撒上鹽焗雞粉。

2.放入蒸鍋，大火燒開，轉中小火蒸約半小時，再撒入少許鹽焗雞粉。

3.繼續蒸5至10分鐘即可出鍋上桌。

春色滿園（繽紛青菜碟）

材料：荷蘭豆（雪豆）、白玉菇各適量、番茄一個、雞蛋 三個、香菇一朵、香菜一枝。

作法：

1.白玉菇和香菇在開水裡汆燙一下，撈起備用。

2.把三個雞蛋打散，起油鍋煎一下，鏟出鍋備用。

3.用煎雞蛋的餘油，把荷蘭豆炒一下，加少許鹽，倒在盤子上碼放一圈。

４.番茄切瓣入鍋翻炒，半熟後加入炒雞蛋一起拌炒，撒上適量精鹽。

５.先把白玉菇擺放在荷蘭豆上，再放上番茄炒雞蛋。

６.最後在中間放上香菜和香菇，便可上桌。（如果喜歡味道濃郁，可以用一勺蠔油、一勺澱粉加三勺水勾芡，淋在上面。）

春色滿園（繽紛青菜碟）

春色滿園（繽紛青菜碟）

生機勃勃（鹽焗小雞腿）

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