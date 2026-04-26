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料理功夫／旱金蓮清新沙拉

採薇
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以旱金蓮點綴的清新沙拉，花可觀，亦可食。

材料（２人份）:旱金蓮花６–８朵、羅馬生菜1把、蘋果半顆（切片）、小番茄適量、蘑菇２–３個（切片）、核桃一小把。

調味汁（蜂蜜檸檬油醋）:橄欖油２湯匙、檸檬汁１湯匙、蜂蜜１茶匙、鹽、黑胡椒少許。

作法:

1.生菜鋪底。

2.放入蘋果、番茄、蘑菇、核桃。

3.淋少量調味汁，輕輕拌勻。

4.最後放上旱金蓮花。

5.食用時，將花與生菜一同入口，風味更佳。

小提示:

1.花朵宜最後放，保持完整與鮮潤。

2.調味宜輕，以免掩蓋其微辣清香。

3.顏色以紅、橙、綠為主，更見層次。

4.可酌加煙燻三文魚或烤雞胸，使之更為豐厚。

圖片說明

以旱金蓮點綴的清新沙拉，花可觀，亦可食。

 

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