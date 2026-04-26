娛樂／瑪利歐闖銀河 票房一起衝天際

「超級瑪利歐銀河電影版」電影海報。（取材自IMDb）

照明娛樂攜手任天堂 打造的「超級瑪利歐銀河電影版」（The Super Mario Galaxy Movie，又譯「超級馬力歐銀河大電影」）上映後票房表現一路強勁，北美首映當日達3450萬美元，截至4月15日，全球票房賣破6.31億美元。

「還原度」是關鍵

以全球頂級遊戲IP為背景，該片是2023年全球票房超過13億美元的「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie，又譯「超級馬力歐兄弟大電影」）續作，延續前作的合家歡基調，憑藉絢麗夢幻的畫面呈現、輕鬆詼諧的劇情設計和對遊戲經典元素的高度還原，精準鎖定親子 家庭與年輕觀眾兩大核心群體。

這次的故事舞台從蘑菇王國躍升至浩瀚銀河，反派庫巴之子「庫巴Jr.」為救出被縮小的父親，將佩姬公主的城堡拖入宇宙深處，為了應對這場新危機，馬力歐與路易吉兄弟不得不再次踏上征程。途中他們結識天文台守護公主羅潔塔（Rosalina）和忠誠的夥伴耀西（Yoshi），共同尋找散落在多元宇宙中的「能量之星」以拯救銀河。

「超級瑪利歐銀河電影版」新角色天文台的守護者公主羅潔塔。（取材自IMDb）

電影由前作導演亞倫霍瓦特（Aaron Horvath）和麥可傑勒尼克（Michael Jelenic）繼續執導，編劇馬修福格（Matthew Fogel）、照明娛樂執行長兼製片人梅勒丹德里（Chris Meledandri）回歸執筆。

梅勒丹德里認為，從蘑菇王國到銀河是世界觀「自然的進化」，他說，前作的成功已驗證「還原度」是贏得觀眾的關鍵。選擇「超級馬力歐銀河」作為藍本，正是看中其獨特「重力反轉」和「星球跳躍」玩法，能在視覺上提供比前作更為宏大和震撼的體驗。他特別指出，新加入的羅潔塔公主和耀西是「故事的情感核心」，前者為宇宙冒險帶來了更成熟的守護者視角，後者則是全片的「搞笑擔當」。

視覺音效 沉浸體驗

配音陣容方面，再度為馬力歐獻聲的「星爵」克里斯普萊特（Chris Pratt）透露，本次冒險「更宏大、更個人化」，兄弟情是驅動故事的核心動力。他這次對馬力歐口頭禪「Mamma Mia」細微調整，使其更貼合一位來自布魯克林、不帶濃重義大利口音的角色背景，語速放緩後顯得更為自然流暢。

為大反派庫巴再度獻聲的搖滾明星傑克布萊克（Jack Black）則直呼電影「規模超大、很銀河」，世界觀之宏大遠超出他的預期。他形容庫巴是「電玩史上最經典的大壞蛋之一」，這個角色既可怕又充滿不安全感，「絕對是值得深入探索的偉大角色」。

至於續集新加入的庫巴之子，則由「原鑽」（Uncut Gems）導演班尼沙夫戴（Benny Safdie）配音，他指出庫巴Jr.本質上只是「一個想證明自己、渴望找回父親的孩子」，為這對父子的救贖關係增添了更多情感厚度。

為新角色羅潔塔公主配音的「驚奇隊長」（Captain Marvel）布麗拉森（Brie Larson）則表示，羅潔塔是「宇宙的溫柔守護者」，她的配音工作旨在平衡角色的「神祕感」與「母性」光輝。布麗拉森本人是一位資深遊戲玩家，認為電玩社群規模龐大，電影可以從遊戲中汲取世界觀構建的靈感，並讚揚本片蘊含了「深刻的」關於「發現家庭」的主題，「是一部適合所有人、傳遞普適價值的合家歡電影」。

「超級瑪利歐銀河電影版」主創與獻聲團隊前往日本京都宣傳。（歐新社）

「超級馬力歐銀河大電影」與遊戲原著的關係密不可分，其最大亮點在於對遊戲核心機制的視覺化呈現。電影製作面臨的最大技術挑戰，便是還原遊戲中天馬行空的「重力魔法」。

製作團隊升級了3D渲染技術，構建諸多視覺奇觀，如角色在星球表面上下顛倒奔跑、在零重力下漂浮等。製片人稱之為「動畫技術的極限挑戰」。透過採用獨特的「地球儀視角」鏡頭，讓觀眾彷彿置身於一個個微小的星球之上，獲得360度無死角的沉浸式冒險體驗。

另據悉，電影配樂由70人交響樂團重新演繹遊戲經典旋律，作曲家布萊恩泰勒（Brian Tyler）的回歸，將遊戲原聲改編為更加史詩感的太空歌劇風格；美術風格上，則運用更高的色彩飽和度，以星空藍、彗星黃等色調區分陸地與銀河，營造出夢幻而神祕的視覺氛圍。

稱霸中國清明檔

「超級瑪利歐銀河電影版」在中國首映時適逢清明節檔期，該片穩健的上座率表現與無競品的合家歡屬性，使其成為今年清明檔最突出的選手，穩居中國清明檔期票房榜榜首。截至4月中旬，已突破1.02億人民幣（約1496萬美元）票房。

中國各地在今年清明假期推出多項觀影惠民補貼，有效激發民眾到影院欣賞電影的熱情，例如北京投入500萬人民幣（約73萬美元）資金用於觀影等相關領域消費補助，相關補貼將從4月延續至五一假期。據燈塔專業版數據，為期三天的中國清明節連假，中國電影總票房突破3億人民幣（約4374萬美元），打破過去紀錄。

「超級瑪利歐銀河電影版」在中國票房強勁。（取材自豆瓣電影）

（取材自澎湃新聞）