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私校資訊／學費5.5萬元 Alpha AI學校「無教師」引爭議

記者黃惠玲
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人工智慧學校僅有「引導員」而非傳統授課教師，被認為具有風險性，引發爭議。（美聯社...
人工智慧學校僅有「引導員」而非傳統授課教師，被認為具有風險性，引發爭議。（美聯社）

隨著人工智慧(AI)快速發展，芝加哥出現一種全新教育模式。主打「無教師」的Alpha人工智慧學校，即將在芝加哥市中心環區開設K-8校區，每名學生每年學費高達5.5萬元，引發家長關注與教育界爭議。

從事金融業、同時深耕AI領域的家長莫森尼(Blake Mohseni)表示，計畫讓年僅三歲的女兒未來入學。他說：「這就是未來，你要進化，否則就會被淘汰。」

Alpha人工智慧學校創立於2014年德州奧斯汀，目前已擴展至全美近20個據點，學生超過1000人。創辦人普萊斯(MacKenzie Price)表示，AI能提供更個人化且高效率的學習。學生每天僅需兩小時完成核心課程，其餘時間參與機器人製作、體能挑戰等實作活動。

校內採開放空間設計，學生透過AI平台學習，系統會依個人進度調整內容。現場僅設「引導員」(guides)，負責激勵與輔導，而非傳統授課教師。普萊斯說：「我們不是取代老師，而是改變角色。」

支持者表示，AI可加速學習成果。有家長指出，其子女短短數月內閱讀與數學能力已躍升兩個年級。校方亦宣稱學生在全國測驗中表現達前1%。

然而，質疑聲浪同樣強烈。武科夫(Joe Vukov)指出，教育不僅是知識傳授，更包含人際互動與價值塑造，「這種模式可能改變學習本質」。

維克特．李(Victor Lee)也表示，目前缺乏外部研究證實AI課程成效，且完全排除教師的做法風險仍高。

此外，高昂學費與學生族群偏向高收入家庭，也使外界質疑其成果是否具有代表性。Alpha學校雖提供部分助學金，並曾申請特許學校(charter school)以降低學費，但多數州已拒絕。

該校擴張正值全美「教育選擇權」與AI教育政策辯論升溫之際。伊州州長普立茲克正評估這類學校是否加入聯邦教育券計畫，支持者認為可增加選擇，反對者則擔心影響公校資源。

教育學家表示，隨著AI逐步進入教育現場，Alpha學校模式是否能成為未來主流，仍有待時間驗證。

新的Alpha人工智慧學校將設於已經關閉的GMES世界學校原址。(取材自GMES...
新的Alpha人工智慧學校將設於已經關閉的GMES世界學校原址。(取材自GMES)

人工智慧 芝加哥 伊州

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