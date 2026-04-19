迷網的一代／ 指標性訴訟 社媒巨擘挨罰

洛杉磯陪審團日前裁定，Meta和YouTube的平台設計具成癮性，須合計賠償300萬美元。圖為一群聲稱因社交媒體而失去孩子的父母在法庭外舉起孩子照片。(歐新社)

據紐約郵報報導，在一宗針對Meta 的指標性訴訟中，一名20歲姓名縮寫「K.G.M.」的女性於2月26日在洛杉磯高等法院作證，描述自己從6歲起便開始使用社群媒體 ，並逐漸陷入成癮。她指出，這種成癮不僅吞噬了童年，也破壞了人際關係，最終導致憂鬱和社交恐懼症。洛杉磯的陪審團3月25日裁定，社群媒體業巨擘Meta和YouTube 的平台設計具成癮性，兩公司負有賠償責任，合計須付300萬美元。

長時間滑手機 她陷憂鬱

「我覺得自己隨時都想上去使用它，如果沒用，就會覺得錯過了什麼。」K.G.M.在庭上表示。她回憶，長時間滑手機讓她與同學疏離，也扭曲了自我形象。「這讓我無法交朋友，因為我一直在使用手機，不斷將自己和別人比較，感到非常憂鬱。」

這起案件被視為代表社群媒體對青少年心理健康影響的指標性訴訟。目前已有數千起案件指控平台刻意設計讓兒童和青少年上癮。

在此之前，Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg） 已於2月18日出庭作證，為公司政策進行辯護並接受原告律師盤問。面對外界質疑平台設計可能導致用戶沉迷，他表示公司目標在於提供對用戶有幫助的內容，而非讓人上癮，並強調並未將兒童作為主要鎖定族群。他同時指出，一些為了保護用戶而設計的措施，反而被外界批評為「管得太多」。

平台知危害 但未防範？

庭上，原告律師出示Meta的內部文件，顯示公司曾設定提升用戶使用時間的目標。查克柏格承認曾有此做法，但強調公司已改變策略，並表示兒童並非主要目標用戶。然而，庭上文件顯示，早在2015年就已有數百萬名未滿13歲兒童使用Instagram。K.G.M.的律師團隊指出，這說明公司早已知曉平台對兒童可能產生的危害，但仍未採取足夠措施加以防範。

K.G.M.在庭上描述，「Instagram讓我放棄了很多興趣和喜愛的事物。」她指出，無論在學校或日常生活中，手機使用都讓她無法正常與他人互動，甚至影響到學業表現與自尊心。律師團隊強調，這種心理與行為影響並非個案，而是社群媒體設計模式帶來的普遍風險。

在作證前一天，K.G.M.的前任治療師Victoria Burke出庭，說明她自2019年被診斷出社交恐懼症與身體畸形恐懼症(body dysmorphia)。

家庭環境不穩 更易依賴

Burke指出，Instagram成為她逃避校園焦慮的工具，可能加劇心理問題，但並非唯一原因。她回憶，原告曾因遭受霸凌，被學校副校長建議刪除社群媒體帳號以減輕壓力。Burke強調，社群媒體使用與心理健康之間的聯繫值得關注，特別是對於家庭環境不穩定、缺乏支持的青少年。

另一方面，Meta及YouTube律師則主張，K.G.M.的心理問題源於家庭動盪，包括父母早年分開以及成長過程中遭遇的虐待，試圖削弱平台應負責任的說法。Meta律師指出，原告成長過程中不穩定的環境可能加劇心理困擾，並非社群媒體單一因素所致。

然而，原告律師援引Meta內部研究指出，家庭環境不穩定的青少年，更易陷入無意識或習慣性使用Instagram，凸顯平台設計對心理健康的影響。他們強調，平台核心設計，包括自動播放影片、無限滾動內容、按讚及美顏濾鏡刻意提高用戶黏著度，即便外界對青少年心理健康的關注日益增加。律師團隊指出，這些功能不僅滿足青少年對社交認同的需求，也加劇焦慮、自我比較和憂鬱情緒。

研究證實 影響身心健康

專家研究也支持這一觀點。多項心理學研究表明，長時間使用社群媒體會增加青少年焦慮、抑鬱與自我價值感下降的風險。自動播放影片和無限滾動內容等設計，會引導用戶持續消耗時間，形成「習慣性使用」，特別容易影響正在發育的青少年大腦與情緒調節能力。這些研究資料在庭上被原告律師引用，以證明平台設計對心理健康具有直接影響。

YouTube律師則回應，K.G.M.未善用平台提供的防護措施，如留言控制和螢幕使用時間管理工具，並提供數據顯示，她過去五年平均每日使用YouTube Shorts約1分14秒，其他影片約29分鐘。Burke則指出，她未追蹤原告每日使用時間，且「社群媒體成癮」尚未被精神疾病診斷與統計手冊正式認可，但社群媒體使用的心理影響已有多項研究支持。

上月底，陪審團認定Meta和YouTube在其平台的設計與運作上存在缺失，是造成原告受到傷害的一大因素；此外，兩公司已知或理應知道其服務會對未成年人構成危險，卻未充分警告使用者。陪審團裁定，Meta須就原告所受傷害負擔70%責任、YouTube須負30%，因此按比例須各付210萬美元和90萬美元的賠償金。