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封面故事／25年 哪些「名字」長駐你心？

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2001-2025年之間，哪些書或作家，是你最喜愛的？(圖／123RF)
2001-2025年之間，哪些書或作家，是你最喜愛的？(圖／123RF)

一晃眼，冬雪已融，春櫻盛開，人間迎來4月天，2026年已走過了四分之一；把時間軸延伸拉長，2026年也正代表21世紀已經走過了四分之一。

本報系台北聯合副刊最近推出「2001-2025：被時間選中的名字」專題，指2000年以來，世界以前所未有的速度前進，網路改寫了閱讀習慣，串流改變了觀影習慣，社群媒體重塑了成名與獲利模式。放進歷史長流，25年雖只是一瞬，但是25年的時間，也可說是人生的三分之一到四分之一。在過去的這25年裡，我們共同見證了崛起，也共同目睹了殞落，若以時間為篩，這25年留住了哪些「名字」？

「被時間選中的名字」連結的不只是個異的臉孔，也描繪了這個時代的輪廓。在走過四分之一個世紀的此刻，聯合副就文學、電影、音樂、運動、動漫等領域權威榜單做出分析。在世界急速翻頁之際，輕聲念出這些名字，不是為了決定誰更偉大，而是一次集體回望，看他們曾為這個時代留下濃墨重彩的一筆，也為了辨認，這些名字如何塑造並反映了我們的行動、情感與想像力。

2001-2025年之間，哪些運動或選手，是你們全家最著迷的？(圖／123RF)
2001-2025年之間，哪些運動或選手，是你們全家最著迷的？(圖／123RF)

感謝聯副推出此專題，且美國文化在內容中擔當重要角色，世界周刊特擇部分文章轉載，與在美讀者分享。同時，也歡迎讀者回憶過去這25年來， 留在你心中的「名字」，那是你的時代故事，也是你存放在個人的「青春(中年)記憶夾」。

2001-2025年之間，哪些電影或演員，是你最欣賞的？(圖／123RF)
2001-2025年之間，哪些電影或演員，是你最欣賞的？(圖／123RF)

我們也歡迎讀者投稿寫下過去這25年來住在你心中的不同「名字」，為何是這個或這些名字？他們如何陪伴你或影影響你？世界周刊會以「走過1/4的記憶夾」為名，刊出你心中的故事。

2001-2025年之間，哪些新聞事件，是最讓你震驚的？(圖／123RF)
2001-2025年之間，哪些新聞事件，是最讓你震驚的？(圖／123RF)

2001-2025 留在你心中的「名字」
2001-2025 留在你心中的「名字」

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