移民專頁／華人返鄉易返美難 律師：持H-1B暫勿離境

圖為H-1B簽證申請表。聯邦政府自去年12月15日起，加強對申請H-1B工作簽證及相關H-4配偶簽證外國公民的社交媒體審查。 (路透)

聯邦政府自去年12月15日起，加強對申請H-1B工作簽證 及相關H-4配偶簽證外國公民的社交媒體審查。這一程序，為不少持H-1B簽證的華人 回美行程增添不確定性。有的被迫推遲返美時間，還有人因簽證遲遲未獲准而面臨公司壓力，甚至被警告若無法及時返美，可能遭解雇。而移民律師指出，最近這樣的案件頻發，甚至有不屬10萬元申請費新政的申請者，被要求交10萬元費用。該律師建議，H-1B持有者若沒有迫切需要，最好暫時留在美國境內。

★面談順利 卻延宕1個月

居住在洛杉磯 的小吳，2025年底返回中國探親，並辦理H-1B簽證續簽。她表示，自去年12月起，便開始關注在中國的各大美國領事館的面簽預約，其中距離家較近的北京領館，要到一個多月後才有空位。2026年1月8日面試當天，簽證官詢問幾個較為常規的問題，包括工作內容、薪資、工作地點以及過往學歷等，並告知將進行社交媒體審核，需要將所有社交媒體平台設為公開。

面談過程看似順利，但當晚小吳查詢簽證進度時，系統卻顯示為「refused（拒絕）」。她原本以為只是暫時狀態，過幾天可能就會更新，但數日後再次查看仍無變化。在焦急等待大半個月後，她只得向公司申請延長一個月返美，以便為簽證審核預留更充足時間。小吳表示，大約三周後，她的簽證狀態終於從「refused」變為「approved」，但從「approved」到最終「issued」又等待約一周，整個延期一個月。

★社媒審核 通常需數周

小吳說，像她這樣的情況並不少見。在等待期間，她加入一個分享社交媒體審核經驗的小紅書交流群，不少正在等待簽證結果的申請人，都在其中分享進度。根據大家經驗，不同領館與不同面試官的處理速度差異較大，例如上海領館的社交媒體審核，普遍需要兩至三周時間。

有的面試官會明確告知，面談當天即會開始進行社交媒體審核，或表示整個審核流程可能需要兩至三周時間；也有部分面試官則不會作出任何說明。部分面試官還會詢問申請人在等待期間是否有出行計畫。若申請人需要使用護照，可以先將護照借回，待審核完成後再寄回領館辦理貼簽。當然，也有少數申請人在面試當天就完成社交媒體審核並順利通過。

不少華人申請人還觀察到，社交媒體審核似乎確實由面試官人工進行。根據許多華人分享的經驗，在面談結束後的幾天內，他們的社交媒體帳戶，如LinkedIn、Facebook等個人主頁，往往會出現新的訪問紀錄。例如有申請人發現，原本很少有人瀏覽的個人頁面，在面簽後突然出現訪問量「+1」的情況，因此推測很可能是領館工作人員在查看相關帳戶內容。

★等待issued 陷入焦慮

即使社交媒體審核完成，簽證仍可能在「approved」到「issued」階段停留一段時間。一名華人小陳表示，她的簽證在面談後等待20天，才從「approved」更新為「issued」，期間一直十分焦慮。

她說：「現在簽證審核變得更嚴格，有的人甚至等了幾個月才有結果。如果拖得太久，就會影響回美工作的安排。畢竟不是每家公司都允許員工在中國遠程辦公，也不是每家公司都在中國設有辦公室。」

另一名華人Joseph則表示，他的H-1B簽證遲遲沒有獲批，公司甚至告知，如果再不能及時返美上班，可能有解雇的風險。這些不確定性，也讓不少華人H-1B持有者在是否回中國辦理簽證一事上，變得更加謹慎。

★程序不透明 增添變數

南加州移民律師許俊良表示，最近這樣的案例並不少見。他透露，自己經手的一些案例中，H-1B持有者在面談時一切順利，但之後卻長時間沒有進展。當事人向領館詢問時，領館往往不作回覆，申請人也無從得知究竟是什麼原因導致簽證遲遲未獲批准。

許俊良表示，關於社交媒體審核，有可能存在一套不對外公開的行政程序，但領館通常不會說明具體原因。即便當事人在面簽時沒有任何問題，也可能因為後續審查而被拖延很長時間。他說，還有一名華人申請者，在等待一個月後，甚至已經打算持B-1/B-2(旅遊商務)簽證先返回美國，但就在此時，大使館卻突然批准了他的H-1B簽證。

許俊良補充，最近H-1B回國簽證形勢比較「嚴峻」。自從去年9月川普政府頒布新規，要求未來海外的申請人繳納10萬元費用後，就嚇退許多H-1B持有者，不敢回國。他得知一個案例，一名華人回國面簽H-1B時，被要求先繳納10萬元費用，但該申請者其實並不屬於新政規定人群。這名華人向領館進行說明，但領館卻表示必須繳納，否則不會發放簽證。

許俊良說，面試官有時可能抱持「不放過一個」的心態，在面談過程中提出一些較為「刁鑽」的問題，例如在面簽時突然提問「你的申請費是誰幫你繳的？」等細節問題。

他建議，在政府相關法規仍未完全完善的情況下，H-1B持有者若沒有迫切需要，最好暫時留在美國境內，以免因簽證審核延誤而影響工作與身分狀態。